CHP'den belediyelerin hesaplarının bloke edilmesine ilişkin açıklama: Engellemeyin, yarın bunun hesabı size sorulur

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, belediyelerin Koronavirüs'le mücadele kapsamında başlattığı bağış kampanlarına yapılan engellemeye ilişkin "Bu eksiklikleri hep beraber giderelim. Ne mahsuru var? Engellemeyin, yarın bunun hesabı size sorulur" dedi.

Torun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla yerel yönetimlerin koronavirüse karşı başlattığı yardım kampanyalarının incelenmesi için yayınlanan genelgenin ardından İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerinin bağış hesapları bloke edilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Belediyelerin vatandaşın en önemli hizmetlerini yöneten birim olduğunu vurgulayan Torun, yasaya göre belediye başkanlarının bu bağışları alabileceğini belirtti.

Torun açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sonuçta vatandaş talebi olduğunda baş vurduğu bir kurumdur belediye başkanlarımız. Bu süreçte de hepinizin bildiği çok önemli görevlerde bulundurlar. Bu salgının önlenmesi için birçok harcamalarda bulundular. Şu anda maske üreten belediyelerimiz var. Bütün kamu alanlarını steril hale getirdiler. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek için de çalışıyorlar. Vatandaş bu çalışmayı görünce bağış yapma talepleri oldu. Burada ne var?"

'Belediyelerimiz yasal yetkisini kullanarak bu bağışları kabul etti'

"Bunu yaparken de belediyelerimiz yasal yetkisini kullanarak bu bağışları kabul etti. Yasaya göre belediye başkanları bu bağışları alabilir. Bu bağışlar belediye bütçesine alınacak ve oradan ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Hepsi denetim altında. Şimdi siz hayır yapamazsınız diyorsunuz. Bunu bir kişi yapar diyorsunuz. Tamam o kişi yapsın ama belediyelerimiz de çözüm üretmek istiyor. Ayrışmanın zamanı değil .Evde kalmanın bir bedeli var, evlerde tutmamız lazım."

'Eksiklikleri hep beraber giderelim'

"Bu eksiklikleri hep beraber giderelim. Ne mahsuru var? Engellemeyin, yarın bunun hesabı size sorulur.

Belediyelerimiz içinde bulunduğumuz krizden dolayı zaten ciddi ekonomik kriz içinde. Ama bu değerli katkıları vatandaşımızın kendi öz iradesiyle yaptığı bağışları engellemeyin. Engellerseniz yarın vatandaşımız mağdur olur."