Putin kabineyle ilk kez video konferans yöntemiyle toplantı yapacak

Putin'in geçen hafta görüştüğü Moskova Bölgesi'nin Kommunarka kentindeki 40 no'lu hastanenin başhekimi Denis Protsenko'ya Kovid-19 tanısı koyulmasının ardından Rus yönetimi uzaktan çalışma sistemine geçiş yaptı.

Çalışmalara uzaktan devam ettiklerini ve Putin'in de bu şekilde çalıştığını söyleyen Peskov, "Devlet Başkanı bugün hükümet üyeleriyle bir toplantı yapmayı planlıyor. Ancak bu toplantının ayırt edici özelliği, video konferans yöntemiyle yapılacak olması. Novo-Ogaryevo'da bulunan Putin, kendi makamlarında bulunacak olan kabine üyeleriyle telekonferans yoluyla iletişim kuracak. Bu format ilk kez kullanılacak. Uzaktan çalışma formatının sağlanması için tüm teknolojik imkanları kullanıyoruz" dedi.

'Putin her şeyi uzaktan yapmaya çalışıyor'

Peskov'a koronavirüs hastanesine gidenlerin karantinaya alınıp alınmayacağı soruldu.

Putin'le birlikte koronavirüs hastanesini ziyaret eden herkese her gün yapıldığını ve Devlet Başkanı da dahil olmak üzere bu kişilerin mümkün olduğunca uzaktan çalışmaya gayret gösterdiğini söyleyen Peskov, "Doğal olarak ihtiyati tedbirleri alıyoruz, bazı toplantıları iptal ediyoruz, bunları mümkün olduğunca uzaktan yapmaya çalışıyoruz. Siz görüyorsunuz ki, Putin bu günlerde her şeyi uzaktan ve çevrimiçi yapmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Putin'in G20 liderler zirvesine video konferans yöntemiyle katıldığını anımsatan ve bu formatın Rus liderin çalışmalarında mümkün olduğunca geniş şekilde kullanılacağını kaydeden Peskov, Putin'in korumalı iletişim kanallarını kullandığının altını çizdi.

Peskov, Putin'in selamlaşma yöntemini de değiştirdiğine ve artık el sıkışmadığına da dikkat çekti.