MSB: Sağlık malzemelerini taşıyan uçak İspanya'ya ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) resmi Twitter hesabında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sağlık malzemeleri taşıyan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait uçağın İspanya'nın Madrid kentine iniş yaptığını duyurdu.
COVID-19 ile mücadele kapsamında sağlık malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak, İspanya’nın Madrid kentine iniş yaptı. 🇹🇷🇪🇸#MSB #TSK pic.twitter.com/s3fm6AGEtM— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 1, 2020
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