Erdoğan'dan bağış kampanyası başlatan belediyelere: Devlet içinde devlet olmanın anlamı yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bağış kampanyası başlatan belediyelere tepki gösterdi. Erdoğan, "Şu ana kadar bu kampanyalar sadece Cumhurbaşkanlığı makamının açıklamış olduğu birimler tarafından yürütülmektedir. Devlet içinde devlet olmanın anlamı yoktur" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin il başkanları toplantısında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de dün akşam itibariyle vaka sayısının 13 bin 531'i bulduğunu, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 214'e yükseldiğini hatırlatan Erdoğan, "En büyük avantajımız güçlü sağlık altyapısı ile hastalıkla mücadeleyi erken başlatmış olmamızdır. Kurumlarımız ihlaller ve ihmaller karşısında gerekeni yapıyor" dedi.

Erdoğan vatandaşların kendilerinin, çocuklarının ve aile büyüklerinin sağlığı için kurallara uymaya davet edilmesi gerektiğini vurgulayarak "Salgın yaygınlaşırsa çok daha sıkı tedbirler kaçınılmaz hale gelebilir. Milletimizden şu sıkıntılı günler geçene kadar mümkün olduğu kadar evlerinden çıkmamalarını rica ediyorum. Her bir vatandaşımız kendini gönüllü karantinada tutarsa çok daha sıkı tedbirler almaya gerek kalmaz" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarının devamında şunlar öne çıktı: