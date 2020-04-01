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16:38 01 Nisan 2020
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    Erdoğan'dan bağış kampanyası başlatan belediyelere: Devlet içinde devlet olmanın anlamı yok

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    Koronavirüs salgını
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bağış kampanyası başlatan belediyelere tepki gösterdi. Erdoğan, "Şu ana kadar bu kampanyalar sadece Cumhurbaşkanlığı makamının açıklamış olduğu birimler tarafından yürütülmektedir. Devlet içinde devlet olmanın anlamı yoktur" dedi.

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin il başkanları toplantısında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

    Türkiye'de dün akşam itibariyle vaka sayısının 13 bin 531'i bulduğunu, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 214'e yükseldiğini hatırlatan Erdoğan, "En büyük avantajımız güçlü sağlık altyapısı ile hastalıkla mücadeleyi erken başlatmış olmamızdır. Kurumlarımız ihlaller ve ihmaller karşısında gerekeni yapıyor" dedi.

    Erdoğan vatandaşların kendilerinin, çocuklarının ve aile büyüklerinin sağlığı için kurallara uymaya davet edilmesi gerektiğini vurgulayarak "Salgın yaygınlaşırsa çok daha sıkı tedbirler kaçınılmaz hale gelebilir. Milletimizden şu sıkıntılı günler geçene kadar mümkün olduğu kadar evlerinden çıkmamalarını rica ediyorum. Her bir vatandaşımız kendini gönüllü karantinada tutarsa çok daha sıkı tedbirler almaya gerek kalmaz" ifadesini kullandı.

    Erdoğan'ın açıklamalarının devamında şunlar öne çıktı:

    • Şehirlerarası ulaşımı kısmen sınırlandırdık. İhtiyaç halinde şehir içinde de benzer şeyleri devreye sokabiliriz. 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla bir yardım kampanyası başlattık. Toplanan paralar gerçek ihtiyaç sahipleri tespit edilerek onlara dağıtılacaktır. 
    • Bu bakımdan da şu ana kadar bu kampanyalar sadece devletimizin, Cumhurbaşkanlığı makamının açıklamış olduğu birimler tarafından yürütülmektedir. Bunların takibi valiliklerİçişleri ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından yürütülmektedir. Devlet içinde devlet olmanın anlamı yoktur. Belediyelerimiz valiliklerimizin izni olmadan kampanya açarsa devlet içinde devlet olmaktır. Gücü dağıtmış oluruz. Yasalarımız da buna müsaade vermiyor
    • Birçok spekülasyon yapılıyor. Devletin affedersiniz dilencilik yaptığı gibi çirkin yaklaşımlar. Devletimizin ülke genelinde yapmış olduğu yatırımlar bunlar rakamlarla ifade edilmez. Muhalefetin ağzından çıkanı kulağının duyması lazım. Bugün hala iktidarmış, muhalefetmiş yaklaşımına girersek ne zaman beraber olacağız? İktidar olarak uyarıyı yapmak zorundayız.
    • Dün şehir hastanelerine karşı çıkanlar bugün neden sayıları az diyorlar. Başta İstanbul olmak üzere şu anda şehir hastanelerinin açılışı süratlendi. Nisan'ın 20'sinde İkitelli'deki şehir hastanemizi açacağız.  
    • Milletimize kurallara riayet edeceği hususunda güveniyoruz. Sokakları boşaltarak, temizliğe dikkat ederek inşallah bu musibetin üstesinden geleceğiz. 
    • Özellikle maske üretiminde okullarımızdan MSB'ye kadar gerek N95 gerek diğer maske üretimlerinde yoğun bir çalışma içindeyiz. Ülkemizde ve dost ülkelerin taleplerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. 
    • Sınırlarımız içinde ve ötesinde vatan savunması yapan kahramanlarımıza da şükranlarımı ifade ediyorum. 
    • İnşallah bugün yaşadığımız sıkıntıyı da atlatacağız. Bugün sabredecek, hazırlık yapacak vakti geldiğinde de atılımımızı gerçekleştireceğiz. 
    • Partimizin geçmişin ve bugünün değil geleceğin de partisi olduğunu göstermek için eşsiz bir fırsat duruyor. 81 vilayette gönlünü kazanmış tek bir vatandaşımız olmayana kadar bize durmak haramdır. 
    • Kovid-19 nedeniyle ara verdiğimiz il kongrelerimize tehdit ortadan kalkar kalkmaz başlayacağız. Bizler milletimizin kapısını seçimden seçime çalanlardan olmadık, olmayacağız. İnşallah milletimiz bu dönemi en az hasarla atlatacaktır. 
    Etiketler:
    Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, AK Parti, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Koronavirüs, Recep Tayyip Erdoğan
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