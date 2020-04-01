CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı: İçişleri Bakanlığı'nın kampanyayı engellemesi sadece mağduriyeti artıracak

CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı, bağış kampanyalarının durdurulmasıyla ilgili olarak ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada, "İçişleri Bakanlığı'nın kampanyayı 'yardım' kapsamına sokarak engellemesi hiçbir fayda sağlamayacak. Yardım bekleyen vatandaşlarımızın mağduriyetini artıracak" dedi.