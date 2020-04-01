ABD'de koronavirüsten bir günde 920 can kaybı

ABD'de bir gün içinde 920 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Böylece ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 90'a yükselmiş oldu.

Vaka sayısı ise 190 bini geçmiş durumda.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Beyaz Saray'da yaptığı basın toplantısına "Ülkemiz, büyük bir milli imtihanın ortasında. Bu daha önce karşılaşmadığı türden bir imtihan" sözleriyle başlamış ve salgına karşı alınan önlemlere uyulması gerektiğini 'ölüm kalım meselesi' diyerek vurgulamıştı.

Ayrıca, ABD'nin zor günler geçireceğini belirten Trump, ölüm sayısıyının 100 ila 200 bin arasında olabileceğini ifade etmişti.

Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadale Görev Gücünde yer alan Doktor Deborah Birx ve Doktor Antony Fauci ise ABD'de salgına karşı alınan önlemlere uyulması durumunda bile virüs nedeniyle 100 ila 200 bin kişinin ölebileceğini bildirmişti.

Dün, koronavirüs kaynaklı ölen kişi sayısı 3 bin 400'ü bulan ABD, salgının çıkış noktası olan ve 3 bin 300 civarında ölüm açıklanan Çin'i geride bırakmıştı.

Salgın sebebiyle en fazla ölüm İtalya'da kayda geçerken onu sırasıyla İspanya, ABD ve Çin takip ediyor.

Çin'in Vuhan kentinde geçen yıl aralıkta ortaya çıkan Kovid-19 salgını şu ana dek 200 ülke ve bölgeye yayıldı.