Türkiye'nin tıbbi yardımı İspanya ve İtalya'ya ulaştı

NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, '"Kovid-19 pandemisi ile mücadelede müttefik destek girişimleri' kapsamında, Türkiye tarafından hibe edilen tıbbi malzemeleri taşıyan Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı A-400M tipi kargo uçağı, İspanya'ya ulaştı" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, uçağın, malzemelerin İspanyol yetkililer tarafından dağıtımı için Torrejon Hava Üssü'ne iniş yaptığı belirtildi.

Açıklamada, Türkiye tarafından İspanya ve İtalya'ya gönderilen tıbbi malzemeler arasında, kişisel koruma ekipmanları, dezenfektanlar ve 450 bin maske olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise İspanya'ya da yardımların ulaştığı bildirildi.

Our Turkish Armed Forces plane carrying medical supplies which took off from Madrid has landed in Rome, Italy. 🇹🇷 🇮🇹 pic.twitter.com/zvpdVqE63d — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 1, 2020

​NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, açıklamada, "NATO müttefiklerimizin birbirine afet yardımı merkeziyle destek sağlamasından gurur duyuyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada, İtalya ve İspanya'nın NATO'nun Avrupa-Atlantik Afet Yanıt Koordinasyon Merkezi (EADRCC) aracılığıyla, yardım talebinde bulunduğu anımsatıldı.

#NATO solidarity in action: Turkey 🇹🇷 sending a cargo plane with medical supplies to Italy 🇮🇹 & Spain 🇪🇸 today to support our joint fight against #COVID19. Proud to see NATO Allies supporting each other through our disaster relief center. #StrongerTogether pic.twitter.com/9f8gvHvVzs — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) April 1, 2020

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