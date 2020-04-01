Mansur Yavaş, yardım kampanyasına başvuru sayısını açıkladı

Yavaş,salgını nedeniyle işsiz kalan vatandaşlar, iş yerlerini kapatan esnaf ve ihtiyaç sahipleri için yardım kampanyası başlatmıştı.

Kampanyaya şimdiye kadar başvuranların sayısını açıklayan Yavaş, "Bu saat itibarıyla ihtiyaç sahibi başvuran sayısı 124.508'e, işini kaybeden vatandaşlarımızdan gıda ve nakit başvuru sayısı 22.849’a, gönüllü sayısı ise 3.118’e ulaşmıştır. İnşallah kimseyi aç ve açıkta bırakmayacak, mağduriyetlere izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Sevgili Ankaralılar,



Bu saat itibarıyla ihtiyaç sahibi başvuran sayısı 124.508'e, işini kaybeden vatandaşlarımızdan gıda ve nakit başvuru sayısı 22.849’a, gönüllü sayısı ise 3.118’e ulaşmıştır.



İnşallah kimseyi aç ve açıkta bırakmayacak, mağduriyetlere izin vermeyeceğiz. pic.twitter.com/CsABn131rV — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) April 1, 2020

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