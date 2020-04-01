Rus bilim insanları koronavirüsü yok etmeye yönelik bir yöntem geliştirdi

Rus İzvestiya gazetesi, Skolkovo İnovasyon Merkezi’nden bilim insanlarının soğuk plazma ile işlenmiş suyun yeni tip koronavirüsün (SARS-CoV-2) de dahil olduğu bakteri, mantar ve virüs türleri ile etkili bir şekilde mücadele edebildiğini saptadıklarını yazdı.

İzvestiya'nın haberinde, Rus bilim insanlarının soğuk plazma ile işlenmiş suyun, SARS-CoV-2’nin de dahil olduğu bakteri, mantar ve virüs türleri ile mücadelede etkili bir şekilde kullanılabileceğini tespit ettikleri belirtildi.

Soğuk plazma ile işlenmiş su patojenlerin yaşam aktivitesini bozuyor

Habere göre uzmanlar, sıradan suyu küçük biyolojik objeleri yok edecek hale getirebilen bir düzenek tasarladı. İşlemden sonra elde edilen sıvının, aktif oksijen ve hipokloröz asit türlerinin etkisi ile patojenlerin yaşam aktivitesini bozduğu anlaşıldı.

Teknolojinin yüklü ve yüksüz parçacıklardan oluşan gaz olan soğuk plazma üretiminden ibaret olduğu belirtilen haberde, süreç içerisinde plazmanın sıradan suya karıştığı, ardından sudaki atomların içerdiği elektronların bir kısmını kaybettiği ve sonrasında H2O molekülünde yeniden birleşemediği, bu sürecin sonucunda ise virüslerin hücrelerini bozan çeşitli oksijen ve hidrojen türlerinin oluştuğu ifade edildi.

İnsan vücudu için herhangi bir tehlike oluşturmuyor ve çok ucuz

Sıvının tıbbi maskelerin, çeşitli yüzeylerin dezenfeksiyonu için sürülerek uygulanabileceği gibi havada da püskürtülebileceğini yazan İzvestiya, söz konusu maddenin ispirtolu çözeltilerin ve klorun aksine insan vücudu için herhangi bir tehlike oluşturmadığını, ayrıca üretimine geçilmesi durumunda bin litresinin fiyatının yaklaşık 100 ruble (8.50 TL) olacağını vurguladı.

İzvestiya’ya konuşan Rusya Bilimler Akademisi Sorumlu Üyesi Sergey Netesov, Skolkovo’dan bilim insanlarının geliştirdiği yöntem ile ilgili yorumunda dezenfeksiyon özellikleri olan böyle bir suyu elde etme yönteminin gelecek vadettiğini, ancak teknolojinin bazı ek çalışmaları gerektirdiğini belirtti.

Netesov, bununla birlikte söz konusu sıvının yeni tip koronavirüsün de dahil olduğu lipit zarflı virüsler üzerindeki etkisinin denenmesi gerektiğinin altını çizdi.