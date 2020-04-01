İngiliz bilim insanları koronavirüsün temel belirtilerini açıkladı

Koronavirüsün temel belirtilerinin tad ve koku kaybı olduğuna yönelik bir açıklama da King’s College London bilim insanlarından geldi. İngiliz bilim insanları bu belirtiler ortaya çıktığında 7 günlük sıkı izolasyona başvurulması gerektiğini ifade etti.

King’s College London bilim insanları, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) temel belirtilerinin koku ve tat kaybı olduğu sonucuna vardı.

Uzmanların verilerine göre, bu belirtilerle gelen hastaların yüzde 59’unda koronavirüs testi pozitif çıktı. Bu belirtilerin, koronavirüsü belirleme sürecinde yüksek ateşten daha doğru sonuç verdiği kaydedildi.

Diğer belirtilerle birlikte koku ve tat kaybı olan insanlarda koronavirüs enfeksiyonu olasılığının 3 kat daha yüksek olduğuna işaret eden bilim insanları, bu belirtiler ortaya çıktığında 7 günlük sıkı izolasyona başvurulması tavsiyesinde bulundu.

Daha önce koronavirüsün temel belirtilerinin kuru öksürük, nefes almada zorluk ve yüksek ateş olduğu ifade edilmişti.