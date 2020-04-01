Koronavirüs salgınından sorumlu tutulan Kırgızistan Sağlık Bakanı görevden alındı

Kırgızistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının görülmesinden sorumlu tutulan Sağlık Bakanı Kosmosbek Çolpanbayev ile Sağlık Bakan Yardımcısı Altınay Ömürbekova görevlerinden alındı.

Kırgızistan Devlet Başkanı Sooronbay Ceenbekov'un Kovid-19'la mücadele çalışmalarını eleştirdiği Sağlık Bakanı Kosmosbek Çolpanbayev ve Sağlık Bakan Yardımcısı Altınay Ömürbekova'nın görevlerinden alındığı açıklandı.

Kırgızistan Devlet Başkanlığı resmi internet sitesinden yapılan açıklamada iki ismin koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek için zamanında tedbir almadıkları gerekçesiyle görevlerinden alındığı ifade edildi.

Ceenbekov, dünkü Güvenlik Konseyi toplantısında Sağlık Bakanlığı'nı salgının yayılmasını önlemek için yeterli önlemleri almadıkları gerekçesiyle eleştirmiş ve Bakanlar Kurulu üyelerine yaptırım uygulamayı önermişti.

Kırgızistan'da şimdiye dek 111 koronavirüs vaka sayısı tespit edildi. Resmi rakamlara göre henüz ölü yokken 3 hasta tedavilerinin ardından taburcu edildi.