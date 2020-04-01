ABD'ye tıbbi malzeme taşıyan Rus uçağı New York'taki JFK Havalimanı'na indi

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği'nden yapılan açıklamaya göre, ABD'nin koronavirüs salgınıyla mücadelesine destek için Rusya'dan gönderilen tıbbi malzemeler New York'taki JFK Havalimanı'na indi.

Rusya’nın Birleşmiş Milletleri Daimi Temsilciliği’nden Sputnik’e yapılan açıklamada, “Uçak indi” ifadesine yer verildi.

Daha önce Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, uçağın Amerikalıları kurtarmak için gereken her türlü malzeme, dezenfektanlar, gözlükler, maskeler ve solunum maskeleri taşıdığını söylemişti. Antonov, ABD’nin de gerektiğinde Rusya’ya yardım eli uzatacağından emin olduğunu dile getirmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus An-124-100 Ruslan uçağının koronavirüs salgının büyük boyutlara ulaştığı ABD’ye tıbbi maske götürdüğünü açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da, Rusya'nın ABD'ye tıbbi malzeme dolu büyük bir uçak gönderdiğini söylemişti.

Yeni tip koronavirüs vakalarının 200 bini geçtiği ABD, salgının çıkış noktası olan Çin'i geride bıraktı.