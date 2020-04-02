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01:47 02 Nisan 2020
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında test sayılarını açıkladı

    Türkiye'nin il il koronavirüs vaka haritası ilk kez açıklandı

    © AA /
    Koronavirüs salgını
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    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (1849)
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Türkiye genelindeki Kovid-19 vaka sayılarını, il bazında ilk kez açıkladı. 

    Buna göre, en çok vaka sırasıyla İstanbul, İzmir, Ankara, Konya ve Kocaeli'de görüldü. İstanbul'da 8 bin 852, İzmir'de 853, Ankara'da 712, Konya'da 584, Kocaeli'de 410 kişide koronavirüs tespit edildi.

    Virüsten kaynaklı en çok ölümün yaşandığı 10 il sıralamasında, İstanbul 117 kişiyle ilk sırada yer aldı. İzmir'de 18, Kocaeli'de 8, Konya ve Ankara 7'şer, Zonguldak, Balıkesir ve Trabzon'da 5'er, Adana ve Sakarya'da ise 3'er ölüm kayıtlara geçti. 

    Ayrıca 14 ilde vaka sayıları 10'un altındayken 13 ilde ise 100'ün üzerinde vaka bulunuyor. En az vaka görülen iller ise Hakkari, Burdur, Niğde, Şırnak, Aksaray ve Kırşehir oldu. 

    ​Söz konusu haritada illere göre vaka sayılarının dağılımı şöyle:  

    Adana 197
    Edirne 89
    Malatya 49
    Adıyaman 26
    Elazığ 9
    Manisa 65
    Ağrı 29
    Erzincan 17
    Mardin 34
    Aksaray 4
    Erzurum 86
    Mersin 9
    Amasya 24
    Eskişehir 83
    Muğla 43
    Ankara 712
    Gaziantep 37
    Muş 11
    Afyon 11
    Giresun 61
    Nevşehir 18
    Antalya 95
    Gümüşhane 12
    Niğde 3
    Ardahan 5
    Hakkari 2
    Ordu 73
    Artvin 15
    Hatay 22
    Osmaniye 31
    Aydın 12
    Iğdır 25
    Rize 88
    Balıkesir 87
    Isparta 268
    Sakarya 207
    Bartın 8
    İzmir 853
    Samsun 112
    Batman 7
    İstanbul 8852
    Siirt 32
    Bayburt 18
    Kahramanmaraş 15
    Sinop 31
    Bilecik 5
    Karabük 10
    Sivas 67
    Bingöl 8
    Karaman 12
    Şanlıurfa 11
    Bitlis 22
    Kars 25
    Şırnak 3
    Bolu 6
    Kastamonu 13
    Tekirdağ 101
    Burdur 2
    Kayseri 109
    Tokat 80
    Bursa 135
    Kırıkkale 22
    Trabzon 74
    Çanakkale 24
    Kırklareli 35
    Tunceli 6
    Çankırı 13
    Kırşehir 4
    Uşak 38
    Çorum 29
    Kilis 16
    Van 26
    Denizli 81
    Kütahya 5
    Yalova 46
    Diyarbakır 26
    Konya 584
    Yozgat 13
    Düzce 21
    Kocaeli 410
    Zonguldak 112
    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (1849)
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