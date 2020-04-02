İtalya Sağlık Bakanlığı raporu: Ülkede koronavirüs kaynaklı ölüm oranının yüksek olmasının sebebi, sıcak geçen kış

İtalya Sağlık Bakanlığı, bu yıl anormal sıcak geçen kış yüzünden yaşlı insanlarda grip hastalığının hafif seyrettiğini, ama bunun koronavirüs salgını başlayınca büyük sorunlara yol açtığını belirtti.

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve İtalya Epidemiyologlar Birliği dergisinde yayınlanan raporda, Kasım-Ocak döneminde hafif seyreden grip salgınının koronavirüs kaynaklı ölüm oranının yüksek olmasına sebep olduğu görüşüne yer verildi.

İstatistiklere göre, İtalya’da her yıl yaklaşık 8 bin kişi gripten ölüyor, ancak bu yıl bu rakam çok düşük çıktı.

Raporda, ülkenin kuzeyinde grip kaynaklı ölüm oranının ortalamanın yüzde 6, orta ve güney kesimde ise yüzde 3 altında gerçekleştiği kaydedildi.

Bunun sonucunda grip salgını döneminde risk grubunu oluşturan yaşlı insanlar, koronavirüs pandemisi sırasında daha yüksek ölüm oranı sergiledi.