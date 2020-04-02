Antalya Valisi Karaloğlu İstanbul'dan gelenlere tepkili: İşi gücü bırakmışlar, kuzugöbeği mantarı toplayacaklar

Antalya'ya giriş yapacak kişilerin 14 gün süreyle ikametgahlarında sıhhi gözetim altına alınacağını açıklayan Vali Münir Karaloğlu, "Dün sadece Akseki ilçemize İstanbul'dan 150 kişi kuzugöbeği mantarı toplamaya geldiğini beyan etti. Elmalı ilçemizde de İstanbul'dan misafir gelen bir aile nedeniyle iki apartmanı karantinaya aldık" dedi.

Kentte insan hareketliliğini en aza indirmeye yönelik bugüne kadar Antalya Valiliği ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan tedbir ve yasaklarla ilgili uygulamalar ve denetimler dün geceden itibaren daha da artırıldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle 95 vakanın ve 3 can kaybının olduğu Antalya'da İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile her ne şekilde olursa olun karayolu, deniz yolu, havayolu ile Antalya'ya giriş yapacak kişilerin 14 gün süreyle ikametgahlarında sıhhi gözetim altına alınması kararlaştırıldı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, ‘Çok Önemli’ başlıklı açıklamayla, "An itibariyle Antalya girişlerinde yaptığımız kontrollerimizi en üst seviyeye çıkarıyoruz. Seyahat İzin Belgesi ve çok ciddi mazereti bulunmayan hiç kimse Antalya’ya gelmeye kalkmasın. Lütfen herkes şehrinde kalsın, evinde kalsın" ifadelerine yer verdi.

Akseki ve Elmalı örneği

Vali Münir Karaloğlu, bu kararları almalarının perde arkasını Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı. Antalya'nın Konya sınırındaki ilçesi Akseki'ye özel otomobilleriyle İstanbul'dan 150 kişinin dün kuzugöbeği mantarı toplamaya geldiğini jandarmaya beyan ettiğini belirten Vali Karaloğlu, "İşi gücü bırakmışlar, İstanbul'dan Akseki'ye Konya üzerinden gelip kuzugöbeği mantarı toplayacaklar. Jandarmaya beyanları bu yönde. Asıl amaç, vaka sayısı düşük olan Antalya'ya gelmek. Mantar toplama işin bahanesi. İki hafta mantar yemesen ölmezsin kardeşim. Bir başka konu da Elmalı ilçemizde yaşandı. İstanbul'dan misafir gelen bir aile nedeniyle Elmalı'da iki apartmanı karantinaya aldık. Bu iki olay nedeniyle kent girişlerindeki önlemleri artırdık" dedi.

'Herkes şehrinde kalsın'

İstanbul, Ankara veya farklı illerden Antalya'ya gelmeyi düşününlere seslenen Vali Karaloğlu, "Sakın ha bu hataya düşmeyelim. Vaka ve vefat sayısının az olduğu illere kaçmak, buralardaki sirkülasyonu daha da artıracaktır. Virüsün her yere yayılmasına ortam hazırlayacaktır. Lütfen herkes şehrinde kalsın, evinde kalsın. Peygamberimiz Hz. Muhammed, ‘Bir ülkede veba salgını duyarsanız oraya girmeyin, bulunduğunuz yerde salgın varsa oradan ayrılmayın’ buyurmuştur" diye konuştu.

'Ticari araçlar ve işçi servisleri hariç'

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun karayolu, deniz yolu, havayolu ile Antalya’ya giriş yapacak kişilerin 14 gün süreyle ikametgahlarında sıhhi gözetim altına alınacağı yönündeki kararının, ekonomik faaliyetleri içeren ticari araçları ve işçi servislerini kapsamadığını açıkladı. Karaloğlu, bunlar dışında kalan özel araçlar dahil, tüm arazlar için alınan kararın geçerli olduğunu kaydetti.