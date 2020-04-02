'Koronavirüs bulaştırdı' bahanesiyle doktor kız arkadaşını öldürdü

İtalya'da bir erkek hemşire, kendisine koronavirüs bulaştırdığı bahanesiyle doktor kız arkadaşını öldürdü. Her ikisinin de testi negatif çıktı.

İtalya'da hemşirelik yapan 28 yaşındaki Antonio De Pace, aynı hastanede çalıştığı doktor olan kız arkadaşı Lorena Quaranta'yı öldürdü.

Salı günü meydana gelen olayda De Pace polisi arayarak kız arkadaşı Quaranta'yı öldürdüğünü itiraf etti. Çiftin dairesine gelen polis, 27 yaşındaki Quaranta'yı ölü olarak, De Pace'yi de bilekleri kesilmiş halde buldu.

Gözaltına alınan De Pace, "Onu öldürdüm çünkü bana koronavirüs bulaştırdı" dedi.

‘İkisinin testi negatif çıktı’

İtalyan haber ajansı Adnkronos'a göre soruşturmayı yürüten savcılar, hem De Pace hem de Quaranta'nın koronavirüs testlerinin negatif olduğunu belirterek, katilin iddialarını saçma bulduklarını söyledi.

Çift Sicilya'da koronavirüs salgınıyla mücadele eden bir hastanede çalışıyordu.