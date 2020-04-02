Kremlin: Putin bugün yeni bir ulusa sesleniş konuşması yapacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yeni bir ulusa sesleniş konuşması için hazırlandığını, konuşmanın bugün yapılacağını ifade etti.

Gazetecilere konuşan Peskov, “Putin’in çalışma programında öğleden sonra yapılacak yeni bir ulusa sesleniş konuşması var. Her halükârda saat 16:00’dan sonra gerçekleşecek. Bu saatten itibaren beklenebilir. Devlet Başkanı şu an konuşma metni üzerinde çalışıyor” dedi.

Rusya’da bu hafta koronavirüs nedeniyle uygulanan, çalışanların ücretlerini alabildiği tatil haftasının uzatılıp uzatılmayacağı sorusunu yanıtlayan Peskov, şunları söyledi:

“Şu an itibariyle bir karar alınmadı. Ancak tekrarlıyorum, devlet başkanı yeni bir sesleniş konuşması üzerinde çalışıyor. Onun ne söyleyeceğini bekleyelim.”

Peskov, söz konusu kararların nasıl ve kim tarafından alındığı sorusuna karşılık da “Her halükârda kararlar bölgelerdeki sağlık kuruluşlarındaki koronavirüsle ilgili durumu gözlemleyen merkezin verdiği bilgiler doğrultusunda alınıyor. Bu bilgiler esasında teklifler oluşturulup devlet başkanına sunuluyor, daha sonra da karar alınıyor” açıklamasını yaptı.

Koronavirüsle mücadele konusundaki eylemlerin koordinasyonunu, hükümetin ilgili komisyonunun başkanı olan Rusya Başbakanı Mihail Mişustin’in sağladığını hatırlatan Peskov, “Nihai karar Mişustin tarafından da, Putin tarafından da alınabiliyor” dedi.