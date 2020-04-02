Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu son yolculuğuna uğurlandı: Meslektaşları saygı duruşunda bulundu

Dün akşam saatlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybeden İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu bugün son yolculuğuna uğurlandı. 67 yaşında hayatını kaybeden Taşçıoğlu için Nakkaştepe Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.
Cenazeye oğlu Onur Taşçıoğlu, ailesi ve yakınları katıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında maskeli ve sosyal mesafe korunarak cenaze namazı kılındı. Taşçıoğlu, burada toprağa verildi.
Türkiye'nin dört bir yanında anıldı
Türkiye'deki ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasını tespit eden ve öğrencileri tarafından 'Hocaların hocası' olarak anılan Prof. Dr. Taşçıoğlu için bugün meslektaşları da saygı duruşunda bulundu.
Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türkiye'nin dört bir yanından gelen görüntüleri resmi Twitter hesabında paylaştı:
Saat:12.00, ASM hekimleri ve hemşireleri ile birlikte TTB MK Başkanı Dr.Sinan Adıyaman 1 dakikalık saygı duruşunda.— TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) April 2, 2020
Sevgili hocamız Prof.Dr.Cemil Taşçıoğlu'na saygı ve özlemle... pic.twitter.com/ZS53cnYZCQ
Mersin Ün. Tıp Fakültesi hekimleri ve sağlık çalışanlarından sevgili hocamız #cemiltaşcıoğlu na saygı duruşu.. pic.twitter.com/xXvQzJnFMO— TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) April 2, 2020
Antalya'da hekimler ve sağlık çalışanları hocamız #CemilTascioglu na saygılarını gösterdiler..@anttabipodasi pic.twitter.com/YzoQX0shSA— TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) April 2, 2020
Diyarbakir Gazi Yaşargil EAH"den #CemilTascioglu hocamıza saygı..@diyartabip pic.twitter.com/XuankaG44i— TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) April 2, 2020
Balıkesir'de meslektaşları ve sağlık çalışanları #CemilTascioglu hocamızın saygı duruşunda..@Tabip10 pic.twitter.com/w1Q7LulEF0— TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) April 2, 2020
Bursa'da hekimler ve sağlık çalışanları #CemilTascioglu hocamıza saygı duruşunda. https://t.co/pxZX2Tdfp7— TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) April 2, 2020
Aydın'da her koşulda ve her ortamda #CemilTascioglu hocamıza saygı..— TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) April 2, 2020
hekimler ve sağlık çalışanları heryerde!@AydinTabip pic.twitter.com/DWJKDmkMJi
Cemil hocamızın kendi fakültesinde, İstanbul Tıp'ta saygı duruşu..— TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) April 2, 2020
Özlemle #CemilTascioglu pic.twitter.com/ru7chbGwcZ
Mutlaka şahsen tanımak gerekmiyor.— TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) April 2, 2020
Batman'dan hekimler ve sağlık çalışanları #CemilTaşçıoğlu hocanın emeği ve kattıkları için saygı duruşunda. pic.twitter.com/PdJSHMFzLL
İstanbul Koç Üniversitesi#CemilTascioglu saygı duruşu.. pic.twitter.com/4Ce63a2Qdy— TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) April 2, 2020
Adana Balcalı hastanesinden #CemilTascioglu hocaya saygı ve minnetle..@AdanaTabip pic.twitter.com/xwExUGdOZB— TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) April 2, 2020
Gaziantep Özel Amerikan Hastanesi:#CemilTascioglu hocamıza saygıyla... pic.twitter.com/JGRR9bgpqk— TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) April 2, 2020
Denizli hekim ve sağlık çalışanları #CemilTascioglu hocamıza sonsuz saygı ve minnetle.. pic.twitter.com/WO2W3Zmsyi— TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) April 2, 2020
Şırnak-Cizre #CemilTaşçıoğlu hocamıza saygı duruşunda...@Sirnaktabipoda pic.twitter.com/V5sSfNXbYl— TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) April 2, 2020
Van'dan,— TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) April 2, 2020
saygı duruşu heryerde..
Teşekkürler hocam.#CemilTascioglu @vanhakkaritabip pic.twitter.com/Zs9snpkRJ8
ŞanlıUrfa saygı duruşunda.#CemilTascioglu hoca, kattıkların için teşekkürler.@urfatabip pic.twitter.com/RJAMWeDLoI— TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) April 2, 2020
İstanbul Tıp Fakültesindeki, hocamızın mekanındaki saygı duruşu.— TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) April 2, 2020
Bütün kattıkların için teşekkürler Cemil Hoca..#CemilTascioglu hocamıza saygı ve özlemle.. pic.twitter.com/B4qiFGQLGp
Osmaniye'de hekimler ve sağlık çalışanları #CemilTascioglu hocamızın saygı duruşunda.— TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) April 2, 2020
Sevgi ve özlemle.. pic.twitter.com/UkeCpphwZe
Manisa Celal Bayar Üniversite hastanesinden #CemilTascioglu hocaya saygı..@ManisaTabipOda pic.twitter.com/9SVIHxKOtY— TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) April 2, 2020
Bartın #CemilTascioglu hocamıza saygı duruşunda pic.twitter.com/AkF8JQ6gR6— TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) April 2, 2020
Kırıkkale Tabip Odası & Özel Yaşam Hastanesi#CemilTascioglu hocamıza saygı pic.twitter.com/NuafmEo5Do— TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) April 2, 2020
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