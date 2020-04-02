Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu son yolculuğuna uğurlandı: Meslektaşları saygı duruşunda bulundu

Türkiye'deki ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasını tespit eden ve öğrencileri tarafından 'Hocaların hocası' olarak anılan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu bugün son yolculuğuna uğurlandı. Taşçıoğlu için meslektaşları da bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Dün akşam saatlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybeden İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu bugün son yolculuğuna uğurlandı. 67 yaşında hayatını kaybeden Taşçıoğlu için Nakkaştepe Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye oğlu Onur Taşçıoğlu, ailesi ve yakınları katıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında maskeli ve sosyal mesafe korunarak cenaze namazı kılındı. Taşçıoğlu, burada toprağa verildi.

Türkiye'nin dört bir yanında anıldı

Türkiye'deki ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasını tespit eden ve öğrencileri tarafından 'Hocaların hocası' olarak anılan Prof. Dr. Taşçıoğlu için bugün meslektaşları da saygı duruşunda bulundu.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türkiye'nin dört bir yanından gelen görüntüleri resmi Twitter hesabında paylaştı:

Saat:12.00, ASM hekimleri ve hemşireleri ile birlikte TTB MK Başkanı Dr.Sinan Adıyaman 1 dakikalık saygı duruşunda.



Sevgili hocamız Prof.Dr.Cemil Taşçıoğlu'na saygı ve özlemle... pic.twitter.com/ZS53cnYZCQ — TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) April 2, 2020

Mersin Ün. Tıp Fakültesi hekimleri ve sağlık çalışanlarından sevgili hocamız #cemiltaşcıoğlu na saygı duruşu.. pic.twitter.com/xXvQzJnFMO — TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) April 2, 2020

Aydın'da her koşulda ve her ortamda #CemilTascioglu hocamıza saygı..

hekimler ve sağlık çalışanları heryerde!@AydinTabip pic.twitter.com/DWJKDmkMJi — TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) April 2, 2020

Denizli hekim ve sağlık çalışanları #CemilTascioglu hocamıza sonsuz saygı ve minnetle.. pic.twitter.com/WO2W3Zmsyi — TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) April 2, 2020

İstanbul Tıp Fakültesindeki, hocamızın mekanındaki saygı duruşu.

Bütün kattıkların için teşekkürler Cemil Hoca..#CemilTascioglu hocamıza saygı ve özlemle.. pic.twitter.com/B4qiFGQLGp — TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) April 2, 2020

Osmaniye'de hekimler ve sağlık çalışanları #CemilTascioglu hocamızın saygı duruşunda.

Sevgi ve özlemle.. pic.twitter.com/UkeCpphwZe — TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) April 2, 2020

Kırıkkale Tabip Odası & Özel Yaşam Hastanesi#CemilTascioglu hocamıza saygı pic.twitter.com/NuafmEo5Do — TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) April 2, 2020

​