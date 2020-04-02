WSJ: İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı açıklanandan daha fazla olabilir

İtalya'nın Coccaglio kentinin Belediye Başkanı Eugenio Fossati'nin sözlerine yer veren gazete, "Ölü sayısı, resmen açıklanandan çok daha fazla. Ama bu bir suçlama değil. İnsanlar hayatlarını kaybetti, onlara hiçbir zaman test yapılmadı, zira zaman ve kaynak kısıtlıydı" dedi.

Brescia kentinden doktor Eleonora Colombi de, "Hayatını kaybeden ve test yapılmayanların birçoğu yaşlılardan oluşuyor ancak genelde aynı anda bu kadar çok insan ölmez. Bunun sebebi koronavirüs" ifadelerini kullandı.

İtalya Sağlık Bakanlığı, bu yıl anormal sıcak geçen kış yüzünden yaşlı insanlarda grip hastalığının hafif seyrettiğini, ama bunun koronavirüs salgını başlayınca büyük sorunlara yol açtığını belirtmişti.

İstatistiklere göre, İtalya’da her yıl yaklaşık 8 bin kişi gripten ölüyor, ancak bu yıl bu rakam çok düşük çıktı.

Raporda, ülkenin kuzeyinde grip kaynaklı ölüm oranının ortalamanın yüzde 6, orta ve güney kesimde ise yüzde 3 altında gerçekleştiği kaydedildi.

Bunun sonucunda grip salgını döneminde risk grubunu oluşturan yaşlı insanlar, koronavirüs pandemisi sırasında daha yüksek ölüm oranı sergiledi.