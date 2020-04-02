Yunanistan sığınmacıların koronavirüs testi pozitif çıkınca kampı karantinaya aldı

Yunanistan, 2 bin 300 kişinin kaldığı bir sığınmacı kampındaki 20 kişide yeni tip koronavirüs tespit edilmesinin ardından kampı karantinaya aldığını açıkladı.

Yunanistan Göç ve İltica Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Atina'nın 70 km kuzeyinde bulunan 2300 kişilik Ritsona kampı yakınlarındaki bir hastanede doğum yapan sığınmacı kadında koronavirüs tespit edildi.

İlk vakanın ardından yapılan testlerde 20 kişide daha koronavirüs tespit edilince kampa giriş çıkışlar 14 günlüğüne kapatıldı.

Bakanlık, teşhis edilen vakaların hiçbirinde belirti görülmediğini ve testlerin devam ettiğini duyurdu.

Bakanlık ve Uluslararası Göç Örgütü, kampta kalanlara yemek ve hijyen kitleri dağıtılacağını açıkladı.

© REUTERS / ALKIS KONSTANTINIDIS Ritsona kampı - Yunanistan

Başbakan saatler önce övgüyle bahsetmişti

Kamptaki vakaların açıklanmasından saatler önce, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis kamplarındaki sağlık önlemlerinden övgüyle bahsetmişti.

Miçotakis, CNN'e verdiği demeçte "Bence temas takibinde oldukça iyiyiz. Bu problemle başa çıkma konusunda çok iyi bir geçmişimiz var. Kamplarımızda olup bitenleri yakından takip etmeye devam edeceğiz. (Kamplardaki) Tıbbi tesisleri de artırıyoruz" demişti.

Yunanistan, son yıllarda kamplar için aşı kampanyası yürütse de, salgın patlak verdiğinden beri koronavirüs için herhangi bir tarama çalışması gerçekleştirmemişti.

On binlerce sığınmacının kalabalık ve hijyenik olmayan koşullarda yaşadığı Yunanistan kamplarında, sığınmacıları yerel halktan mümkün olduğunca uzak tutmaya yönelik düzenlemeler açıklanmıştı.

© REUTERS / ALKIS KONSTANTINIDIS Ritsona kampı - Yunanistan

'Sonun başlangıcında değiliz, başlangıcın sonundayız'

Miçotakis, bugün yaptığı açıklamada ise halkı sokağa çıkma yasağına uymaya ve evde kalmaya çağırdı.

Nisanın en kritik ay olacağını vurgulayan Miçotakis, "Eğer rahat davranırsak bunun bedelini ödeyeceğiz ve bunun olmasına izin vermemeliyiz" diye konuştu.

Miçotakis, "Sonun başlangıcında değiliz, başlangıcın sonundayız. Şimdiye kadar İtalya, İspanya ve ABD'de görülen trajik olaylardan kaçındık gibi görünüyor" ifadelelerini kullandı.

22 Mart'ta Yunanistan sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

11 milyon nüfuslu Yunanistan'da şimdiye kadar koronavirüs nedeniyle 50 ölüm gerçekleşti. Vaka sayısı ise 1415'e ulaştı.

Ülkedeki ilk koronavirüs vakası üç hafta önce Midilli adasında bir Yunan vatandaşında görülmüştü.

Midilli'de 3 bin kişilik tasarlanan ancak 27 bin kişinin kaldığı Moria kampında ise henüz koronavirüs vakasına rastlanmadı.

Hali hazırda yaşam koşullarının kötü olduğu kalabalık kamplarda virüsün daha hızlı yayılabileceğinden endişe ediliyor.