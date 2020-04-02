Erdoğan İtalya ve İspanya başbakanlarına mektup gönderdi: Dost kara günde belli olur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ve İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'e yönelik olarak birer mektup kaleme aldı.

Erdoğan, dün Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait uçaklarla tıbbi yardım malzemesi gönderdiklerini hatırlatarak Türkçe'de "Dost kara günde belli olur" diye bir söz olduğunu vurguladı.

Erdoğan'ın Sánchez'e gönderdiği mektup şöyle:

"Türkçemizde 'Dost kara günde belli olur' diye bir atasözümüz vardır. Bu anlayışla, NATO’nun Avrupa-Atlantik Afet Mukabele Eşgüdüm Merkezi (EADRCC) aracılığıyla da iletmiş bulunduğunuz yardım çağrınıza cevaben, bugün Hava Kuvvetlerimize ait bir uçakla ülkenize tıbbi yardım malzemesinin intikalini sağlıyoruz."

Erdoğan'ın Conte'ye gönderdiği mektup ise şöyle:

"Dostluğun nişanesi olarak, geçtiğimiz günlerde Türk Kızılay’ı aracılığıyla İtalya’ya yardım malzemesi göndermiştik. NATO’nun Avrupa-Atlantik Afet Mukabele Eşgüdüm Merkezi (EADRCC) aracılığıyla iletmiş bulunduğunuz yardım çağrınıza cevaben de, askeri kanallarımızdan ilave malzeme sevk ediyoruz. Ayrıca, salgınla mücadelede İtalya’nın acil ihtiyaç duyduğu tıbbi malzemelerin ülkemizden ihracatı konusunda, elimizden gelen tüm kolaylığı sergiledik."