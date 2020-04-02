'Rusya'da Kovid-19 salgını yaza doğru bitecek'

Rus basınına konuşan Nikiforov, "Salgın en nihayetinde yaza doğru bitecek, bu kesin. Bugün bazılarının salgında zirve noktasının geçildiğini söylediklerini duydum. Zirve noktası henüz geçilmedi. En erken önümüzdeki hafta ortasında zirveyi göreceğimizi düşünüyorum" dedi.

Nikiforov, Rusya'da koronavirüsün akut solunum yolu viral enfeksiyonu salgınıyla benzer özellikler gösterdiğini ve zirve noktasından sonra inişin 10-12 hafta sürdüğünün altını çizdi.

Rusya Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Hastalıkları Başuzmanı Yelena Malinnikova da, Nikiforov'un aksine olumsuz bir tablo çizerek yaz aylarında münferit koronavirüs salgınları görülebileceği öngörüsünde bulundu.

Rusya'da bugün açıklanan rakamlara göre, son 24 saatte 29 bölgede 771 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Böylece vaka sayısı 3548’e ulaştı. Gün içinde 6 kişi daha hayatını kaybetti.