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    İmamoğlu'ndan Vakıfbank'a 'bloke' tepkisi: Bu vebalin altında kalmayın

    © AA / İstanbul Büyükşehir Belediyesi
    Koronavirüs salgını
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    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (1909)
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    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yardım kampanyası için toplanan 900 bin TL'ye Vakıfbank'ın bloke koymasına tepki gösterdi. İmamoğlu, "2 bin 100 kişinin gönülden ve güvenerek İBB’ye bağışladığı o 900 bin lirayı derhal gönderin. Onlar, ihtiyaç sahibi insanların parası. Bu vebalin altında kalmayın" dedi.

    İmamoğlu, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en fazla etkilenen toplumsal kesimler ve İçişleri Bakanlığı genelgesiyle durdurulan dayanışma kampanyasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

    “Bugün bu saatte, tam şu anda, insan hayatı kurtarabilmek için binlerce sağlık çalışanımız kendi canını tehlikeye atıyor; maalesef kaybettiklerimiz de oluyor” diyen İmamoğlu, “Rahmetle anıyor, onlara şükranlarımı sunuyorum. Binlerce hastamız, bu hastalıkla mücadele ediyor. Hepsine Allah şifa versin. Hayatını kaybedenlerin mekanı cennet olsun. Ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dilerim. Bu ülkede hayat devam edebilsin diye hastalanma riskini göze alıp çalışmak zorunda olan milyonlarca vatandaşımız görevinin başında şu an. Aralarında benim mesai arkadaşlarım da var. Allah onları korusun, hepsine minnettarım” diye konuştu.

    'Hayırseverlerle bağımız devam edecek'

    “Maalesef bugün bu saatte, tam şu anda, işini kaybetmiş, dükkanını kapatmak zorunda kalmış, neyle nasıl geçineceğini, ailesinin karnını nasıl doyuracağını bilemeyen milyonlarca vatandaşımız da kara kara düşünüyor” diyen İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

    “Sokak simitçisi kardeşlerim, garson kardeşlerim, yük taşıyarak hayatını kazanan hamal kardeşlerim, kuaförler onların yanında çalışan kalfalar çıraklar ve daha niceleri. İşte sizlerle zorlukları beraber aşmak için, 30 Mart Pazartesi sabahı bir bağış kampanyası başlattık. Maalesef bildiğiniz nedenlerle, ancak 1,5 gün açık ilanla bağış toplayabildik. Bu süre zarfında hayırseverlerden, zor durumdaki vatandaşlarımız için kullanılmak üzere İBB hesaplarına 6 milyon 529 bin liralık destek geldi. Hesaplarımıza bu kadar kısa sürede 6 milyon 529 bin lira yatıran, hayırsever tam 12 bin 604 vatandaşımıza şükranlarımı sunuyorum. Onlar; zorluğu, sıkıntıyı el ele aşacağına inanan temiz ve cesur yürekler. Bu açık bağış kampanyasına tanıtımlarla devam edebilsek eminim on binlerce hayırsever daha bu ağır taşın altına elini koyacaktı. Fırsatı olmayıp, yüreğinden dahi geçene teşekkür ederim. Bağımız devam edecek.”

    VakıfBank'a: Onlar, ihtiyaç sahibi insanların parası

    Dayanışma kampanyası için açılan hesaplardan birinin Vakıfbank’ta olduğunu belirten İmamoğlu, “Burada belirtmek isterim ki; bir devlet bankası olan Vakıfbank, hukuki olmayan şekilde alelacele hesabımızı bloke etmiş ve 2 bin 100 hayırseverin bağışladığı 900 bin lira bloke durumda kalmıştır. Vakıfbank yönetimine sesleniyorum; bu milletin gözünden düşmek istemiyorsanız, ihtiyaç sahibi İstanbulluların ahını almak istemiyorsanız, 2 bin 100 kişinin gönülden ve güvenerek İBB’ye bağışladığı o 900 bin lirayı derhal gönderin. O ne sizin ne de belediyenin parası. Onlar, ihtiyaç sahibi insanların parası. Bu vebalin altında kalmayın” ifadelerini kullandı.

    'Yaklaşık 9 bin yeni ihtiyaç sahibi ailemize bağışlara başlıyoruz'

    İBB’nin salgın sürecinde İstanbul halkının yanında olmaya devam edeceğini vurgulayan İmamoğlu, dayanışma kampanyasından gelen bağışlarla başlattıkları yeni bir uygulamayı da kamuoyu ile paylaştı:

    “Şunun da müjdesini vermek isterim ki; yaklaşık 9 bin yeni ihtiyaç sahibi ailemize, 6 Nisan Pazartesi’den itibaren, 300 ve 600 liralık 2 aylık alışveriş kartı desteğine, bu bağışlarla başlıyoruz. Evet, yaklaşık 9 bin yeni ailemize gelir durumuna göre; 2 aylık, 300 lira ile 600 lira arasında nakit kart desteğine başlıyoruz. Güzellikle kullanın. Tekrar hayırsever yurttaşlarıma minnetlerimi sunuyorum. İnşallah İstanbul’da kimseyi darda ve açıkta bırakmayacağız. 16 milyon İstanbullu hemşehrimle beraber aramızdaki bu önemli bağış bağı hiç kopmayacak emin olabilirsiniz.”

    '401 milyon TL olan sosyal yardım bütçemizi 775 milyon liraya çıkarıyoruz'

    İBB olarak 2020 yılı sosyal yardım bütçesini 401 milyon lira olarak belirlediklerini kaydeden İmamoğlu,230 bin aileye zaten sosyal yardım götürüyoruz. Kuşkusuz bunu belirlerken, küresel salgın daha ortada yoktu. Salgının yarattığı ekonomik belirsizlikler; özellikle garson gibi, berber kalfası çırağı gibi, hamal gibi, sokak satıcıları gibi günü birlik işle hayatını kazanan on binlerce, yüz binlerce kardeşim, işlerin ve hayatın durması nedeniyle ihtiyaç sahibi haline geldi ve gelmeye devam ediyor. İBB olarak, bu zor günleri atlatmak için, gerekmesi halinde, 374 milyon lira ek bütçe çıkararak, sosyal yardımlarımızı 775 milyon liraya çıkarabilecek güçteyiz. Hukuken belediye bütçesinde sosyal yardımlar, bütçenin yüzde 3’ünü geçemez. Yine de hiç ummasak bile, zor zamanlar daha da uzarsa, Meclis kararı ile yönetmelik değişikliğine giderek, yüzde 3 oranını da yükseltmek mümkün. Bunun için de çalışıyoruz” dedi.

    'Dayanışma duygumuzun karşısında hiçbir zorluk galip gelemez'

    “Bu zor bir süreç ama bizim dayanışma ve yardımlaşma duygularımızın karşısında hiçbir zorluk galip gelemez” diyen İmamoğlu, sözlerini, “İstanbullular da paylaşmaya, bölüşmeye, zorda olan hemşehrisinin elinden tutmaya çaba gösteren insanlardır. Bir yanda İBB ve onun kaynakları, öte yanda sizlerin desteği ile bu zor günler geride kalacak. Hep birlikte başaracağız. Sağlıklı, huzurlu, mutlu ve keyifli yeni İstanbul günlerine bir an önce kavuşmak dileğiyle, hepinize saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Birlikte başaracağız” şeklinde noktaladı.

    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (1909)
    Etiketler:
    bloke, Vakıfbank, Yardım, Bağış, Ekrem İmamoğlu, İBB
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