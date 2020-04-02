Yavaş: Küçük esnafa 9 milyonluk ödeme yapılacak

Yavaş, Twitter'dan yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını sürecinde ekonomik olarak zor duruma düşen küçük esnafa 9 milyon 204 bin TL ödenmesine karar verildiği söylendi.
Yavaş'ın açıklaması şu şekilde:
"Değerli Ankaralılar, Zor duruma düşen küçük esnafa yardımcı olabilmek için belediyemiz ve bağlı şirketlerinden alacağı olan 570 esnafımıza toplam 9 milyon 204 bin TL ödenmesine karar verdik. Esnafımızın zor günlerde de yanında olmaya devam edeceğiz. Birlikte başaracağız."
Değerli Ankaralılar,— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) April 2, 2020
Zor duruma düşen küçük esnafa yardımcı olabilmek için belediyemiz ve bağlı şirketlerinden alacağı olan 570 esnafımıza toplam 9 milyon 204 bin TL ödenmesine karar verdik.
Esnafımızın zor günlerde de yanında olmaya devam edeceğiz. Birlikte başaracağız.
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