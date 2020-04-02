Yavaş: Küçük esnafa 9 milyonluk ödeme yapılacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, koronavirüs salgını nedeniyle zor duruma düşen küçük esnafa 9 milyon 204 bin TL ödenmesine karar verildiğini açıkladı.

Yavaş, Twitter'dan yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını sürecinde ekonomik olarak zor duruma düşen küçük esnafa 9 milyon 204 bin TL ödenmesine karar verildiği söylendi.

Yavaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Değerli Ankaralılar, Zor duruma düşen küçük esnafa yardımcı olabilmek için belediyemiz ve bağlı şirketlerinden alacağı olan 570 esnafımıza toplam 9 milyon 204 bin TL ödenmesine karar verdik. Esnafımızın zor günlerde de yanında olmaya devam edeceğiz. Birlikte başaracağız."

Değerli Ankaralılar,



Zor duruma düşen küçük esnafa yardımcı olabilmek için belediyemiz ve bağlı şirketlerinden alacağı olan 570 esnafımıza toplam 9 milyon 204 bin TL ödenmesine karar verdik.



Esnafımızın zor günlerde de yanında olmaya devam edeceğiz. Birlikte başaracağız. — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) April 2, 2020

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