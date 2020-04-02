Belçika Futbol Federasyonu ligi iptal ederek mevcut lider Club Brugge'u şampiyon ilan etti

Belçika'da koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen ligin geri kalanının oynanmaması ve 15 puan farkla lider olan Club Brugge'in şampiyon ilan edilmesi yönünde karar alındı.

Koronavirüs sebebiyle askıya alınan Belçika Jupiler Pro League sona erdirildi. Belçika Pro League yönetimi, oy birliği ile ligim devam etmesinin gerekli olmadığı yönünde karar aldı ve Club Brugge'ün şampiyon kabul edildiğini Belçika Futbol Federasyonu'na sundu.

Prosedür olarak böyle bir süreç izlendiği ve federasyonun da bu öneriyi kabul edeceği bildirildi.

16 takımın bulunduğu Belçika Ligi'nde 70 puanlı Club Brugge, en yakında takipçisi Gent'in 15 puan önünde lider bulunuyor. Yeni karar kapsamında, ikinci sırada bulunan Gent Şampiyonlar Ligi elemesine katılacak.

Dün UEFA, 55 üye ülkenin federasyonlarıyla telekonferans üzerinden bir toplantı yapmıştı. Bir dizi kararların alındığı toplantıda, UEFA'nın liglerin devamını istediği ifade edilmişti.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ise daha önce yaptığı açıklamada 'mevcut puan durumuna göre birinci sırada olan takımların şampiyon ilan edilmesi' yönündeki haberleri yalanlayarak müsabakalar tamamlanmadan herhangi bir takımın şampiyon ilan edilmeyeceğini söylemişti.