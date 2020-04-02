Yunanistan'da yolcu gemisine koronavirüs karantinası: Türk vatandaşları da var

Yunanistan’ın Pire Limanı’nda El. Venizelos isimli kruvaziyerin, yolcu ve mürettebatta yeni tip koronavirüs tespit edilmesi nedeniyle karantina altına alındığı bildirildi.

Yunan basınındaki haberlerde, İspanya ve Türkiye’deki bazı limanlara uğradıktan sonra Pire Limanı’na geldiği belirtilen gemide en az 120 kişidetespit edildiği belirtildi.

34’ü mürettebattan, toplam 383 kişi bulunan gemideki yolcular arasında Türk vatandaşlarının da bulunduğu belirtilen haberlerde, Yunan ANEK şirketine ait geminin Türk firmalar tarafından kiralandığı ve Türkiye - İspanya arasında sefer yaptığı ifade edildi.

Yunan makamlarının aktardığı bilgilere göre gemide 152 Türk bulunuyor.

Öte yandan, başkent Atina yakınlarındaki Ritsona sığınmacı kampı da koronavirüs nedeniyle bugün karantinaya alınmıştı.