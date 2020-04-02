Yunanistan'da yolcu gemisine koronavirüs karantinası: Türk vatandaşları da var

Yunan basınındaki haberlerde, İspanya ve Türkiye’deki bazı limanlara uğradıktan sonra Pire Limanı’na geldiği belirtilen gemide en az 120 kişide koronavirüs tespit edildiği belirtildi.
© REUTERS / ALKIS KONSTANTINIDIS
34’ü mürettebattan, toplam 383 kişi bulunan gemideki yolcular arasında Türk vatandaşlarının da bulunduğu belirtilen haberlerde, Yunan ANEK şirketine ait geminin Türk firmalar tarafından kiralandığı ve Türkiye - İspanya arasında sefer yaptığı ifade edildi.
Yunan makamlarının aktardığı bilgilere göre gemide 152 Türk bulunuyor.
Öte yandan, başkent Atina yakınlarındaki Ritsona sığınmacı kampı da koronavirüs nedeniyle bugün karantinaya alınmıştı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)