MSB: Türkiye ve Rusya ortak devriyesi koronavirüse karşı alınan tedbirler çerçevesinde icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada Türkiye ile Rusya'nın Fırat’ın doğusunda ortak devriye gerçekleştirdikleri belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri unsurlarının Fırat’ın doğusundaki 38'inci kara devriyesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

Açıklamada devriyenin koronavirüse karşı alınan tedbirler çerçevesinde maske ile korunarak ve sosyal mesafe kuralı uygulanarak yapıldığı belirtildi.

MSB'nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Türk ve Rus askeri unsurlarının Fırat’ın doğusundaki 38'inci kara devriyesi #COVID19'a karşı alınan tedbirler çerçevesinde maske ile korunarak ve sosyal mesafe kuralı uygulanarak icra edildi."

Türk ve Rus askeri unsurlarının Fırat’ın doğusundaki 38'inci kara devriyesi #COVID19'a karşı alınan tedbirler çerçevesinde maske ile korunarak ve sosyal mesafe kuralı uygulanarak icra edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/D1OcLfLjIr — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 2, 2020

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