Deutsche Bank: Dünyada biyolojik pasaport dönemi başlayabilir

Koronavirüs salgını sonrası dünyada pek çok ülkenin sınırlarını başka ülke vatandaşlarına açmayı istemeyeceği ve bu sebeple seyahat etmek isteyen kişilerin sağlık açısından bir sorun teşkil etmediğine dair belge olarak 'biyolojik pasaportların' hayata geçebileceği belirtildi.

Deutsche Bank'ın yaptığı bir araştırmaya göre, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınından en çok etkilenecek olan sektör turizm olacak ve bu durum farklı ülkelere seyahat eden insanların koronavirüs taşıyıcısı olmadığını kanıtlayacak 'biyolojik pasaportların' ortaya çıkmasına neden olabilecek.

Deutsche Bank uzmanları, mevcut krizin birkaç hafta içinde tanınmayacak bir boyuta ulaşacağına bu nedenle Kovid-19 salgınından sonra ülkelerin dış dünyaya sınırlarını açma konusundaki isteksiz davranabileceğine dikkat çekti.

Salgından en çok turizm sektörünün etkileneceğine vurgu yapan uzmanlar, şu tespitlerde bulundu:

“Muhtemelen turizm normale dönecek en son sektör olacak. Ülkeler virüsün üstesinden gelebilmek için ciddi çabalar sarf etti. Bu nedenle turistlerin virüsün taşıyıcısı olmadığına dair kanıtlar olmadan sınırları açma konusunda pek istekli davranmayacaklar. ‘Temiz’ olduklarını kanıtlayamayan insanlar muhtemelen seyahatlerini iptal etmek zorunda kalacaklar.”

Uzmanlara göre farklı ülkelere seyahat etmek isteyen kişilerden virüs taşımadıklarına dair kanıt olarak kişisel verilerin güvenliğini dikkate alacak cep telefonları için özel olarak tasarlanmış 'biyolojik pasaportlar' kullanılabilecek:

“Eğer sözkonusu teknoloji hızlı bir şekilde kullanılabilir hale gelirse, bu tür biyolojik pasaportlar turizme ve seyahatlere katkıda bulunabilir. Aksi taktirde, seyahat yasağı yerine zorunlu izolasyon süreleri uygulanabilir. Bu nedenle, yaşamın diğer alanları normale dönse bile, turizm ve iş seyahatleri üzerindeki kısıtlamalar bir süre daha devam edebilir.”

'Haziran ayına kadar insanlar işine dönecek'

Uzmanlar ayrıca, küresel ekonominin, devletlerin dış dünyaya açılmadan önce kendi ekonomilerine dikkat etmeleri gerçeğinin sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalacağına vurgu yaptı.

Deutsche Bank uzmanları araştırmada insanların işlerine döneceğini Çin'i baz alarak şu şekilde açıkladı:

“Yine de Haziran ayına kadar insanlar işlerine dönecek, dükkanlar ve restoranlar tekrar çalışmaya başlayacak. Belki de ziyaretçi sayısı sınırlı olacak. Bilindiği üzere, Çin’de birçok sektör yeniden açıldığında, çalışanlardan sosyal mesafeyi korumaları istendi.”