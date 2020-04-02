Çavuşoğlu: Yurt dışında vefat eden vatandaşlarımızın sayısı 124'e çıktı

Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bugün İttifak tarihinde ilk kez videokonferans yöntemiyle düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldı.

Öncelikli gündem maddesi Kovid-19'la mücadelede iş birliği ve dayanışma olan toplantıda, Afganistan ve Irak'taki durumla NATO'nun siyasi rolünün güçlendirilmesi başta olmak üzere İttifakın gündeminde bulunan konuları da ele alındı.

Çavuşoğlu toplantının ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

- 17 ülkeden 5 bin 528 vatandaşımızı ülkemize getirdik. Toplam 50'den fazla ülkeden 20 binden fazla vatandaşımızı ülkemize getirdik.

- Bilim Kurulumuzun aldığı kararları harfi harfine uyguluyoruz. Halen yurt dışında bulunan vatandaşlarımız var ve buraya gelmek istiyorlar. Temsilciliklere başvurabilirler.

- 7 milyon vatandaşımızın hepsini getirmemiz mümkün değil. Onlara da gerekli uyarılarımızı yapıyoruz. ihtiyaçları olduğunda onların yanındayız.

- Ülkemizde bulunan bin 700'den fazla Cezayir vatandaşını yarından itibaren ülkelerine göndermeye çalışacağız. Cezayir'deki bin 200 vatandaşımızı getireceğiz.

- Bugüne kadar 94 ülke bizden yardım talebinde bulundu.

- Maalesef yurt dışında da vatandaşlarımız vefat etti bu sayı 124'e çıktı.

- Tır şoförlerinin sorunlarını aşmak için çalışıyoruz.

Öte yandan, NATO Dışişleri Bakanları, Kovid-19 bağlamında askeri desteği koordine etmesi için Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Tod D. Wolters'ı görevlendirdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise nisan ortasında Kovid-19 salgınının uzun vade etkilerini görüşmek için video konferans yoluyla Savunma Bakanları Toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.