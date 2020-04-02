L'Espresso: Bergamo’da tabut sıraları oluşuyor

İtalya’nın vaka ve ölü sayısının en yüksek olduğu Bergamo kentinde tabut sıraları oluştuğu ifade edildi. Kentin cenaze müdürü “Onlar ölüyor, sürekli ölüyor ve ben artık cenazeleri nereye koyacağımı bilmiyorum” dedi.

İtalya’nın vaka ve ölü sayısının en yüksek olduğu Bergamo kentinde koronavirüsten ölenlerin cenaze işlemlerine yetişilemediği belirtildi.

İtalyan L'Espresso gazetesinde Elena Testi imzalı yazıda, yüzlerce kent sakinin yalnızlık içinde öldüğü, enfeksiyonun yayılma tehdidi yüzünden ailelerin hastalarını elinden tutup son yolculuğuna uğurlayamadığı ifade edildi.

Gazeteye konuşan cenaze müdürü Giacomo Angeloni, “Onlar ölüyor, sürekli ölüyor ve ben artık cenazeleri nereye koyacağımı bilmiyorum” dedi.

Yazıda, kentte tabutlardan sıraların oluştuğu ifade edildi.

Sağlık uzmanları da hastaneye aşırı sayıda hastaların gelmeye devam ettiğini, ambulansların 70 kişi getirdiği günlerin olduğunu söyledi.

Çok sayıda insan koronavirüs testi yapmadan hastaneden evine dönüyor

Yazıda, “Son dört hafta katliamı andırmaya başladı. Bergamo bölgesinde Kovid-19’dan 600’den fazla kişi hayatını kaybetti, ama gerçek hasta sayısı çok daha yüksek, binlerce, zira birçok insan koronavirüs testi yapmadan evlerine dönüyor” ifadesine yer verildi.

Alınan tedbirlere rağmen doktorlar ve yakınlarını kaybedenleri teselli etmeye gelen rahipler de Kovid-19’dan ölüyor.

Uzmanlar, durumun böyle gelişeceğini beklemediklerini itiraf ediyor.

Yerel hastanede çalışan bir doktor, “Her şey bittiğinde doktor olarak çalışmaya devam edip etmeyeceğimi bilmiyorum. Daha dün bir gün içinde 20 hastamı kaybettim. Daha önce böyle bir şey görmedim” dedi.