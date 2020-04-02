Moskova’da koronavirüs kısıtlamaları 1 Mayıs’a kadar uzatıldı

Sobyanin,tedbirleri kapsamında alınan önlemlerin 1 Mayıs'a kadar uzadığını açıkladı.

Böylece eczaneler, evcil hayvan mağazaları, marketler, telefoncular ve temel ihtiyaç mallarını satan mağazalar dışında bütün alışveriş noktaların kapalı kalmaya devam edecek.

Paket servis ya da gel-al hizmeti sunanlar dışında tüm restoranlar, kafeler, büfeler, barlar, kafeteryalar ve şehir parkları kapalı kalacak.

Ayrıca, spor, eğlence, kültürel ve diğer halka açık etkinliklere yönelik yasaklar da devam ediyor.

Sobyanin, internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, “Moskovalılar, koronavirüse, ortak belaya karşı mücadelede sorumluluk hissi dolu sivil duruş ve dayanışma sergilediler. Size tüm içtenlikle teşekkür ederim” dedi.

Tedbirleri ihlal edenlere para cezası

Ayrıca Sobyanin, koronavirüs tedbirlerine uymayan kişi ve kuruluşlara para cezası verilmesine ilişkin yasayı imzaladı.

Yasaya göre, karantina da dahil olmak üzere koronavirüs nedeniyle kentte alınan tedbirleri ihlal eden vatandaşlara 4 bin ruble (338 ruble) ceza kesilecek. İhlalin tekrarlanması veya taşıt kullanarak ihlalde bulunulması halinde uygulanan ceza 5 bin rubleye kadar çıkacak. Ayrıca araç da çekilecek.

Kişilerin bulunacağı etkinlikleri ve perakende satış faaliyetlerini askıya alma kararını ihlal eden kuruluşlara 300-400 bin ruble (tekrarında 500 bin ruble), yetkililerine 30-40 bin ruble (tekrarında 50 bin ruble), tüzel kişilere 200-300 bin ruble (tekrarında 500 bin ruble) ceza uygulanacak.

Yasa bugünden itibaren yürürlüğe girecek.

Vaka sayısı 3548’e ulaştı

Rusya’da son 24 saatte 29 bölgede 771 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Böylece vaka sayısı 3548’e ulaştı. Gün içinde 6 kişi daha hayatını kaybetti.

Salgının merkezi olan Moskova’da kısmi karantina edildi. Vatandaşlar sadece yakınlardaki market veya eczaneye gidebilecek, acil tıbbi yardım görebilecek ve evin 100 metre uzağına kadar mesafede köpeklerini gezdirerek çöp çıkarabilecek.

Rusya’da ayrıca restoran ve kafeler dahil olmak üzere, ihtiyaç duyulmayan dükkanların kapatılması kararı alınmıştı.

Daha önce Moskova’daki ünlü Tretyakov Galerisi, Devlet Tarih Müzesi, Puşkin Devlet Güzel Sanatlar Müzesi, diğer kültürel mekanlar ve kütüphaneler faaliyetlerini durdurmuştu.