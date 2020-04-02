Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu, ölümlerin sayısı ise 50 bini aştı

John Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünyada koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aşarken, virüs sebebiyle gerçekleşen ölümlerin sayısı ise 50 bin sınırını geçti.