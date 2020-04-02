ABD'de halkın üçte ikisi, koronavirüs nedeniyle eyaletler arası geçişlerin yasaklanmasını istiyor

ABD’de yapılan bir ankette, halkın yaklaşık üçte ikisi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına önlem olarak eyalet sınırlarının kapatılmasını istedi.

Sağcı görüşleriyle bilinen Rasmussen Reports sitesinde yayımlanan ankete göre, Amerikalıların yüzde 67’si Kovid-19 tehdidine karşı eyaletler arası geçişlerin acil durumlar dışında yasaklanmasını istedi.

Ülke genelinde yaklaşık 1000 Amerikalı üzerinde 31 Mart-1 Nisan'da yapılan ankette, katılımcıların yüzde 68’i sosyal mesafe kuralına uymayanların cezalandırılması gerektiğini ifade etti.

Eyaletler arası geçişlerin yasaklanmasını yüzde 70 ile en fazla kadın katılımcılar oylarken, sosyal mesafe kuralı ihlaline ceza kesilmesini ise en çok yüzde 73 ile 18-39 yaş grubu istedi.