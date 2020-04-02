Rusya’da mahkemedeki davalar koronavirüs nedeniyle WhatsApp üzerinden yapıldı

Rusya'nın Sverdlovsk Bölgesi Nevyansk Şehir Mahkemesi'nde bir duruşma koronavirüs salgını nedeniyle WhatsApp üzerinden gerçekleştirildi. Kazan'da ise iki idari dava görüntülü iletişimle yapıldı.

Mediazone’ye konuşan insan hakları grubu Agora Başkanı Pavel Çikov, Sverdlovsk Bölgesi Nevyansk Şehir Mahkemesi'nin bir davayı bölge yetkililerinin koronavirüs enfeksiyonunun yayılmasının önlenmesi amacıyla iş yerlerinin faaliyetlerini durdurma kararına rağmen çalışmaya devam eden bir kafeteryaya karşı WhatsApp'tan ele alındığını söyledi.

WhatsApp üzerinden görüntülü olarak görülen davada, mahkeme kafenin 45 gün kapatılmasına karar verdi.

Kazan'da görülen başka bir dava da görüntülü iletişimle gerçekleştirildi. Aktivistlerin yargılandığı iki idari davada mahkeme davalıları para cezasına çarptırdı.

Rusya Yüksek Mahkemesi, 19 Mart- 10 Nisan tarihleri ​​arasında mahkemelerde görülecek davaların Kovid-19 salgını nedeniyle askıya alındığını duyurmuştu.

Kısıtlamalar, seçimle ilgili davalar, ertelemeler, önleyici tedbirlerin kaldırılması veya değiştirilmesi, kişi veya reşit olmayan kişinin çıkarlarının korunması gibi acil davaların görülmesini kapsamıyor. Teknik olarak mümkün olan durumlarda, mahkemeler davaları görüntülü iletişim yoluyla görebilecek.