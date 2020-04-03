Vuhan sakini, şehirdeki son durumu anlattı

RT’ye konuşan İzmailov, “8 Nisana kadar hiç kimsenin metro ve kafeterya hizmetlerinden faydalanma hakkı bulunmuyor. Cep telefonunuzda karantina dönemini herhangi bir hastalık olmaksızın atlattığınızı, yani temiz olduğunuzu gösteren bir profil göstermeniz gerekiyor” dedi.

İzmailov, hiç kimsenin maskesiz sokağa çıkmadığını ve şehirde kartlı geçiş sisteminin hala yürürlükte olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “Tabii, şehir henüz tam olarak açılmadı. Ama çok yakında, yani bir haftaya kadar açılır. Çin mantalitesinin özellikleri, böyle diyelim, hükümetin elinde. Sadece bugün, dışarı çıktıktan sonra evde oturan insan sayısının ne kadar çok olduğunu fark ettim. 14 milyonluk şehir ve bir hafta öncesine kadar dışarıda bir iki araç, bir iki insan vardı, hepsi bu.”

Daha önce Hubei Sağlık Komitesi, 25 Mart gece yarısından itibaren Vuhan dışında vilayetinde seyahatle ilgili kısıtlamaların kaldırıldığını duyurdu.

Vuhan’da uygulanan karantina rejiminin 8 Nisan’da kaldırılması planlanıyor.

Devlet Sağlık Komitesi, 29 Mart’ta yaptığı açıklamada ülkede salgının yayılmasının tamamiyle durduğunu duyurdu. Çin’de enfekte olanların yüzde 93’ü iyileşti.