BM’de Rusya’nın koronavirüsle mücadeleyi engelleyen yaptırımların kaldırılması teklifi reddedildi

ABD, AB, İngiltere, Ukrayna ve Gürcistan, BM Genel Kurulu’nda ülkelerin koronavirüsle mücadelesine engel olan tek taraflı yaptırımların kaldırılmasına yönelik Rusya’nın teklifini veto etti.

Rusya’nın BM Daimi Temsilciliği’nden yapılan açıklamaya göre, ABD, AB, İngiltere, Ukrayna ve Gürcistan, koronavirüsle mücadelede engel olan tek taraflı yaptırımların kaldırılmasına karşı çıktı.

Açıklamada “Yaptırımları savunan küçük bir grup ülkenin, BM Genel Sekreteri’nin (Antonio Guterres) çağrısına hazır olmadığını göstermesi ve siyasallaştırılmış yaklaşımlarıyla çıkarlarından vazgeçememesinden üzüntü duyuyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, teklife karşı çıkılmasıyla salgınla mücadelenin daha zor bir durum alacağı, özellikle de gelişmekte olan ülkelerde çok sayıda insanın zarar göreceği değerlendirmesi yapıldı.

Teklifin veto edilmesine karşın Rusya’nın hemfikir olan taraflarla işbirliğine devam edeceği kaydedilen açıklamada, ilgilenen diğer ülkelerin de bu işbirliğine katılması çağrısında bulunuldu.

Rusya’nın teklif ettiği salgın konusundaki dayanışma metninde, ülkelerin Kovid-19’un yayılmasının önlenmesi ve tedavisinde kendi aralarında ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile işbirliği yapmayı kabul ettiği beyan ediliyordu. Metinde ayrıca ticaret savaşı, tek taraflı yaptırımlardan kaçınma çağrısı yapılıyordu.