Umreden dönenlerin kaldığı karantina yurdundaki görevli koronavirüse yakalandı

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre, Konya'da karantina yurdu olarak hizmet veren Kutalmışoğlu Süleyman Şah Erkek Öğrenci Yurdu'nda görevli güvenlik amiri Ramazan Öney, koronavirüse yakalandı.

Gözetim altına alındı

Öney'in yüksek ateş şikâyetiyle hastaneye başvurduğu ve yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Öney, hastanede gözlem altına alındı.

Umreden dönen yurttaşlar 15 Mart tarihinde koronavirüs tedbirleri kapsamında Konya’da 2 Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda karantina altına alınmıştı.

Karantina süresi dolan umrecilerden test sonucu negatif çıkanlar evlerine dönerken, test sonucu pozitif çıkanlar ise hastanede tedaviye alındı.