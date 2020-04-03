Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'Evde Hayat, Sofrada Balık' kampanyası: Levrek ve çipura maliyetine satılacak

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin talimatıyla çipura ve levrek balıkları 3 gün boyunca maliyetine satılacak. Kampanya 'Evde Hayat, Sofrada Balık' sloganıyla hayata geçiriliyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla yerli balıklara sofralarda daha fazla yer verilmesi için zincir marketlerdemaliyetine satılacak.

Kampanya için Türkiye Perakendeciler Federasyonu, Gıda Perakendeciler Derneği, taze veya dondurulmuş balık satışı yapan zincir marketler, komisyoncular, toptancılar ile balık yetiştirici birlikleri ve avcılarıyla bir dizi toplantı yapıldı.

Balıkların daha çok tüketilmesi için

AA'nın haberine göre alınan ortak kararla balıkların daha çok insanın tüketmesi için en az karla yurttaşlara ulaştırılması kararı alındı.

Bu kapsamdaki ilk kampanya, çipura ve levrek balıklarında 3-4-5 Nisan'da 'Evde Hayat, Sofrada Balık' sloganıyla yapılacak.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, kampanyaya katılan su ürünleri üreticileri ve ulusal çapta faaliyet gösteren zincir marketler ile toptancılar tarafından alınan kararla, çipura ve levrek balıkları maliyetine, büyüklüklerine göre kilogramı azami 22.90 lira ile 24.90 lira arasında değişen fiyatlardan satışa sunulacak.

Türk somonu ve gelecek avcılık döneminde de farklı balık türlerinde yeni kampanyalar düzenleneceği öğrenildi.

Bakanlığın, kampanyanın tanıtımına ilişkin hazırladığı videolar da televizyonlarda yayınlanacak.