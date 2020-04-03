Rusya'da kısmi sokağa çıkma yasağı getiren ilk bölge Çeçenistan

Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında bugünden itibaren akşam 20:00 ile sabah 08:00 saatleri sırasında sokağa çıkma yasağı getirildiğini açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dünkü ulusal sesleniş konuşmasında bölge liderlerine Kovid-19'la mücadelede önlem almaları için ek yetkiler verileceğini açıklamasının ardından ilk hamle Çeçenistan'dan geldi.

Telegram hesabından açıklama yapan Kadirov, "3 Nisan'dan itibaren karantina rejimini sertleştiriyoruz. Çeçenistan Cumhuriyeti'nin tüm yerleşim birimlerinde akşam 20:00 ile sabah 08:00 saatleri arasında araçla ve yaya olarak sokağa çıkma yasağı getirildi. Gece saatlerinde sokağa çıkabilecek kurum ve birimlerin listesi, ilgili kurumlara gönderildi" ifadelerini kullandı.

Kadirov, bu zorunlu önlemin koronavirüs salgınıyla mücadele planının bir parçası olarak alındığını kaydetti.

Çeçenistan böylece Rusya'da kısmi sokağa çıkma yasağı getiren ilk bölge oldu.

Ramzan Kadirov, 1 Nisan'da yaptığı açıklamada Çeçenistan'a giriş ve çıkışların 5 Nisan'dan itibaren tamamen durdurulacağını söylemişti.

Çeçenistan Cumhuriyeti'nde düğün ve partiler dahil olmak üzere toplu etkinliklerin yapılması yasaklanmış, vatandaşlara evlerine kutlama amaçlı konuk kabul etmekten kaçınmaları önerilmişti.