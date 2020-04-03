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    Bilim Kurulu Üyesi Azap: Koronavirüsün Türkiye'de pik yapmasına bir ay daha var

    © AFP 2020 /
    Koronavirüs salgını
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    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (1986)
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    Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, köşesinde Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap'la yaptığı konuşmaya yer verdi. Prof. Azap, koronavirüsün Türkiye’de zirveye ulaşacağı tarihle ilgili ilk vakanın görüldüğü 11 Mart'tan 60 gün sonrasına işaret etti.

    Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19), ülkemizde her geçen gün etkisini artırarak devam ediyor. Koronavirüsle ilgili çoğu insanın aklında olan bir soru da salgının ülkemizde ne zaman zirveye çıkacağı.

    Bu durumla ilgili Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya’nın ‘Kılıçdaroğlu: Paket genişlemeli’ başlıklı köşesinde Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap'la yaptığı konuşmayı aktardı:

    “Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın dün açıkladığı rakamlara bakıp ‘Türkiye de Kovid-19 pike ulaştı…’ diyebilir miyiz? Yani koronavirüsün diğer ülkelerdeki seyrinde olduğu gibi en üst seviyesine ulaşıp, aşağı doğru iniş yaptığı aşamasına gelindiğinden söz edebilir miyiz? Kovid-19’a yakalanmış olan hastaların başında bizzat bulunan, aynı zamanda da Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi olan hekimlerle konuştum. Hepsi istisnasız aynı cümle ile başladı, ‘Henüz değil’.

    Sağlık Bakanlığı
    © AA /
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    ‘Hastalığın ilk görüldüğü gün esas alınmalı’

    Başından bu yana tespitleri, geleceğe yönelik öngörülerinde yanılmayan Ankara Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Alpay Azap ile dün sabah sohbet ederken güzel bir benzetme yaptı:

    “Nasıl ki farklı ülkelerde virüsün yayılma seyri farklı oldu, bizim şehirlerimizi de bu ülkeler gibi düşünmemiz lazım. Çin’de başladı, zirvesini gördü ve aşağı doğru indi. Ardından İtalya’da aynı durum oldu. Bizim şehirlerimiz için de aynı seyirde geçer; hastalığın ilk görüldüğü gün esas alınarak bakılmalı.

    ‘Kovid-19’un pik yapmasına bir ay daha var’

    Kovid-19 vakası ülkelerdeki zirvesine 8-9 haftada ulaşıyor. Yaklaşık 60 günde zirve yapıyor. Hastalığın ilk ortaya çıktığı tarihi 11 Mart gibi açıklandı ilk vaka; demek ki, 60 gün, 3-4 hafta daha var.”

    Prof. Dr. Azap, sohbetimizde bir noktaya daha dikkat çekti, “Koronavirüs ile ilgili testlerde sıkıntı yaşıyoruz” dedi. Nedeni de şöyle özetledi:

    “Testle ilgili birtakım sıkıntılar var; hem testin kendisinden hem de hastalığın özelliğinden kaynaklı. Virüs kendisini göstermeyebiliyor. Örneğin hastanemiz İbni Sina’da 2 vefatımız var; her ikisinin de Kovid-19’dan olduğu konusunda şüphemiz yok. Ancak birinde test negatif gösterebildi.”

    Zaten başından beri testlerle ilgili sorunla karşılaşıldığı için üçer gün arayla yapılıp, ‘ardışık negatif-negatif veya pozitif-pozitif’ sonuçlarını görmek gerekiyor. Bunları vefat edenlerde uygulamak olası olmadığı için bazen sorun yaşanabiliyor.

    ‘Ankara’ya değil olay mahalline göre tedbir alınmalı’

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında test sayılarını açıkladı
    © AA /
    Türkiye'nin il il koronavirüs vaka haritası ilk kez açıklandı
    Prof. Dr. Azap ile sohbet ederken, sokağa çıkma yasağı uygulansa dahi Doğu ve Güneydoğu’daki kalabalık ailelerle ilgili durumu da konuştuk. Bölgedeki vaka sayısının şu aşamada az göründüğünü ancak geniş aile yapılanması dolayısıyla dikkat edilmesi gerektiğini belitti. İl pandemi kurullarının devreye girdiğini, onların mahalle mahalle durumu bildiğini, illerin özel durumunu bizzat yerinden bildiğini belirtti.

    “Ankara merkezden bakıp tedbir almak yerine, mahallinde oradaki duruma göre karar almak en doğrusu” tespitini yaptı.

    Prof. Akın: Vaka sayısı inişe geçtiği anda ne zaman pik yaptığını söyleyebiliriz

    Bilim Kurulu üyesi ve Halk Sağlığı hekimi Prof. Dr. Levent Akın da sohbetimizde henüz pik yapma aşamasına ulaşılmadığını belirtti. “Ne zaman vaka sayısında düşme başlar, o tarihten itibaren biz pike ulaşıp geri döndüğünü söyleyebiliriz” dedi. Bugünden süre belirtilmenin zor olduğunu da sözlerine ekledi. Prof. Dr. Akın, il pandemi kurullarının vilayetlerinin durumunu göz önünde tutarak süratle adım atmasının, mücadelede önemli kazanım sağlayacağının da altını çizdi.

    Bu verilerden yola çıkarak şunu net söyleyebiliriz ki henüz sıkıntının zirvesine ulaşmadık.”

    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (1986)
    Etiketler:
    Koronavirüs Bilim Kurulu, Fahrettin Koca, Kovid-19, Zirve, Koronavirüs, Alpay Azap, Muharrem Sarıkaya
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