Kayıt
17:25 03 Nisan 2020
Canlı Yayın
    Arama
    Diyanet İşleri Başkanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Cuma namazı vaktinde ülke genelindeki tüm camiler, 3 haftadan bu yana kapalı tutuluyor. Alınan karar çerçevesinde Eyüpsultan Camisi'nin girişleri ve çevresinde vatandaşların olmadığı görüldü.

    Diyanet'ten 'cuma namazı' açıklaması: Her hafta farklı bir camide kılınacak

    © AA / İsa Terli
    Koronavirüs salgını
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (1992)
    0 634
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104174/92/1041749297_0:13:1200:688_1200x675_80_0_0_5c50bef649d43fcc83a136a37e05320f.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/koronavirus-salgini/202004031041749195-diyanetten-cuma-namazi-aciklamasi-her-hafta-farkli-bir-camide-kilinacak/

    Diyanet İşleri Başkanlığı Twitter'dan, "Her hafta ülkemizin farklı bir camisinde asgari düzeyde katılımla, gerekli tüm sağlık tedbirleri alınarak temsilen Cuma namazı kılınacak" açıklamasını yaptı.

    Diyanet İşleri Başkanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında cuma namazlarının her hafta ülkemizin farklı bir camisinde  asgari düzeyde katılımla gerçekleşeceğini duyurdu. 

    Diyanet'in Twitter hesabından yapılan açıklamada, 16 Mart tarihinden itibaren cuma namazlarına ve camilerde cemaatle namaza ara verildiği hatırlatılarak, "Salgın tehlikesi sona erinceye kadar, her hafta ülkemizin farklı tek bir camiinde asgari düzeyde katılımla, gerekli tüm sağlık tedbirleri alınarak temsilen cuma namazı kılınacak, en kısa zamanda bu musibetten kurtulmamız için dua ve niyazda bulunulacaktır" ifadelerine yer verildi. 

    'Olumsuz nitelemeler son derece üzücüdür'

    Açıklamada ayrıca, geçen hafta Beştepe Millet Camisi'nde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen çok az sayıda katılımla kılınan cuma namazına ilişkin de "Az sayıda müftümüzün katılımıyla geçen hafta kılınan cuma namazı hakkında birtakım medya mecralarında yapılan olumsuz nitelemeler son derece üzücüdür. Halbuki toplumumuzda cuma kültürünün yaşatılmasına ve cuma şuurunun korunmasına yönelik olan bu kararın seçkinci bir bakışla en ufak bir alakası bulunmamaktadır" denildi. 

    Diyanet tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde: 

    "Bilindiği üzere, tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgını karşısında, dinimizin insan sağlığını ve can güvenliğini korumaya yönelik emirleri gereği, Din İşleri Yüksek Kurulu kararıyla 16 Mart tarihinden itibaren cuma namazlarına ve camilerde cemaatle namaza ara verildiği açıklanmıştır.Yaşadığımız mahzun cumanın ardından 27 Mart Cuma günü ise, İslam medeniyetinin en önemli coğrafyalarından olan cennet vatanımızda, İslam toplumunun şiarlarından biri olan cuma namazının temsilen de olsa devam etmesi gayesiyle, gerekli sağlık tedbirleri alınarak, Türkiye'de tek bir camide de olsa kılınmasının uygun olacağı düşünülmüş ve Ankara il ve ilçe müftülerimizin katılımıyla Ankara Millet Camiinde, bugün ise Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınmıştır.

    Haddizatında afet,salgın ve benzeri durumlarda, mahiyeti ve fonksiyonu itibariyle toplumsal yönü güçlü bir ibadet olan cuma namazına ara verilmesi veya belirli yerlerde kılınabilmesi noktasında geçmişten günümüze İslam alimlerinin görüş ve uygulamaları mevcuttur. İçinde bulunduğumuz süreçte,İslam coğrafyasının farklı bölgelerinde de benzer uygulamalar hayata geçirilmektedir." "Cuma namazının tek bir camide devamı vesiley le, Başkanlığımızın en önemli irşat hizmetlerinden olan ve halkımıza bilgi,bilinç, inanç ve umut aşılayan Cuma hutbelerimizin de devamısağlanmıştır. Bu zor süreçte hutbelerimiz, musibetler karşısında mümince bir duruşu tavsiye etmekte, tedbir, tevekkül,dua ve yardımlaşma ile milletimize sabır ve kararlılığı öğütlemektedir. Cuma hutbelerinin Diyanet TV ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanmasına devam edilmesi, milletimizin hissiyatını paylaşmaya ve maneviyatını güçlendirmeye yöneliktir.

    Diğer taraftan, cuma namazına gidemediği için büyük üzüntü duyan vatandaşlarımızdan, tek bir camide de olsa temsilen bu namazın kılınması hususunda bizlere çok sayıda talep gelmiştir. Dolayısıyla bu uygulamanın, milletimizin cuma namazını kılamadığı için yaşadığı üzüntünün bir" nebze giderilmesine katkı sunduğu görülmüştür. "Bu bağlamda belirtilmelidir ki, az sayıda müftümüzün katılımıyla geçen hafta kılınan cuma namazı hakkında birtakım medya mecralarında yapılan olumsuz nitelemeler son derece üzücüdür. Halbuki toplumumuzda cuma kültürünün yaşatılmasına ve cuma şuurunun korunmasına yönelik olan bu kararın seçkinci bir bakışla en ufak bir alakası bulunmamaktadır.

    Özellikle zor zamanlarda ve kırılgan dönemlerde, inancımız ve ibadetlerimiz gibi milletimizin hassas olduğu konularda doğru bilgi ve duyarlılıkla hareket edilmesi;birlik ve beraberlik duygularını zedeleyerek maddi ve manevi varlığımızızayıflatacak söz, tutum ve davranışlardan kaçınılması vazgeçilmez bir sorumluluktur.

    Zikredilen gayelerle, salgın tehlikesi sona erinceye kadar, her hafta ülkemizin farklı tek bir camiinde asgari düzeyde katılımla, gerekli tüm sağlık tedbirleri alınarak temsilen cuma namazı kılınacak, en kısa zamanda bu musibetten kurtulmamız için dua ve niyazda bulunulacaktır. Bu vesileyle, aziz milletimizin yüreği buruk olan her bir ferdine, gösterdiği anlayış ve sabırdan, ortaya koyduğu" ferasetli tutum ve tavırdan dolayı şükranlarımızı sunuyoruz."

    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (1992)
    Etiketler:
    Beştepe Millet Camisi, Koronavirüs, Cuma namazı, Diyanet Başkanlığı
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Maskeli İranlı çift, Kum kentinde.
    Koronavirüs salgınına karşı mücadele veren İran'dan görüntüler
    Karikatür
    ABD Dışişleri’nden vatandaşlara ‘tuvalet kâğıdını ölçülü kullanın’ çağrısı
    İnfografik
    Diğer virüslere kıyasla Kovid-19
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet