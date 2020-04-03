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    Koronavirüs günlerinde Rio de Janeiro - Brezilya

    Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'dan plaj yasağına tepki: Bu bir tür diktatörlük

    © REUTERS / Ricardo Moraes
    Koronavirüs salgını
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    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (1992)
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    Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek için halkın plajlara gitmesine getirilen yasağı "diktatörce" şeklinde nitelendirdi.

    Guardian'ın haberine göre, Bolsonaro, verdiği bir röportajda Rio de Janeiro Valisi Wilson Witzel'in, virüsün yayılmasını engellemek için evlerinizde kalın çağrısı yaptığı halkın plajlara gitmesini yasaklayan talimatına tepki gösterdi.

    Bolsonaro, "İnsanların plaja gitmesini yasaklamak mı? Aman Tanrım. Plajlar açık alanlar, oralara gitmekte sorun yok" dedi.

    Valinin, halka evlerinde kalmaları talimatı vermesine ilişkin Bolsonaro, "Ne düşünüyor? Bu bir tür diktatörlük" ifadesini kullandı.

    Brezilya'da 8 bin 76 kişide yeni tip koronavirüse rastlandı, virüs nedeniyle 329 kişi hayatını kaybetti.

    Ülkede milyonlarca kişi, Devlet Başkanı Bolsonaro'nun yeni tip koronavirüs salgınına yönelik yaklaşımını balkonlarda tencere tava çalarak protesto etmişti.

    Ülkesinin ulusal televizyon programında 25 Mart'ta yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınını hafife alan açıklamalarda bulunan Bolsonaro, virüs için "basit bir grip ve ufak bir soğuk algınlığı” ifadesini kullanmıştı.

    © AP Photo / Eraldo Peres
    Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüsü 'basit bir grip' olarak nitelendirdi
    Yeni tip koronavirüse karşı alınan önlemleri daha önce "histeri ve kuruntu" olarak nitelendiren Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, 31 Mart'ta, salgın nedeniyle acil durum kararı alan valilere tepki göstererek, karantina ve önlemleri abartılı bulduğunu söylemişti.

    Bolsonaro, geçen hafta sonu başkent Brasilia'da bir alışveriş merkezini ziyaret ederek kendisine ilgi gösteren insanlarla fotoğraf çektirmişti.

    Ülkede salgının en çok görüldüğü Rio de Janeiro ve Sao Paulo eyaletlerinde 18 Mart'ta acil durum ilan edilmişti.

    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (1992)

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    Etiketler:
    Virüs, Wilson Witzel, Koronavirüs, Jair Bolsonaro, Plaj, Brezilya
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