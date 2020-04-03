Erdoğan: Bu gece itibariyle 30 büyükşehir ve Zonguldak ilimizi araç giriş çıkışına kapatıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama yaptı. Koronavirüsle mücadele kapsamında bu gece itibariyle 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinin araç giriş çıkışına kapatıldığını duyuran Erdoğan, şimdiye dek 65 yaş üzerine uygulanan sokağa çıkma yasağının 20 yaş altına da uygulanacağını bildirdi.

Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları şöyle:

- Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin dahi çok ciddi bir bocalama yaşadığı şu süreçte biz gerçekten sağlam bir duruş sergiliyoruz.

- Hastalığın ilk defa görülmesinin ardından ülke genelinde vaka tespiti ve tedavisini başarılı bir şekilde yürüttük.

- Temel gıda maddelerinin neredeyse tamamında kendi kendimize yeterli olmamızın yanı sıra net ihracatçı olmamız da ülkemize avantaj sağlıyor.

- Tek yapmamız gerek birliğimize, beraberliğimize sıkı sıkıya sahip çıkarak kurallara uymaktır.

- Özellikle milletimizden beklentimiz, her bireyin kendi karantinasını kendi uygulamasıdır.

- Sayıca az da olsa sosyal mesafe, temizlik gibi temel kurallara uymayanları görüyoruz. Gönüllü olarak uygulanması gereken kuralları aşamalı olarak zorunlu hale getirmemiz gerekebiliyor.

- Bu gece itibariyle ülkemizin 30 büyükşehiri ile akciğer rahatsızlıklarının sık görüldüğü Zonguldak ilimizi araç giriş çıkışına kapatıyoruz.

- 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta başlatacağımız araç giriş çıkış yasağını 15 gün süreyle uygulayacağız, gerekirse uzatacağız.

- Daha önce 65 yaş üzerine uyguladığımız sokağa çıkma yasağını 20 yaş altına da uygulayacağız. Ülkemizin tamamında 20 yaş altı, 1 Ocak 2000 ve üzeri doğumlular için de sokağa çıkma yasağı getiriyoruz.

- Amacımız vatandaşlarımızın sadece çalışmak ve temel ihtiyaçları gidermek için dışarıya çıkmasını sağlamaktır.

- Yarından itibaren pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu olarak bulunduğu alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacaktır.

- Sokaklar dahil tüm kamuya açık mekanlarda kalabalık oluşturacak şekilde asla bir arada bulunulamayacak.

- Amacımız vatandaşımıza eziyet etmek değil, hem kendi sağlığını, hem de onlarla temas halindekilerin sağlığını güvence altına almaktır.

- İkazlara uymayarak aksi yönde davranışlar sergilemekte ısrar edenlere gereken idari ve adli cezalar tereddütsüz şekilde uygulanacaktır.

- Milletime güveniyorum, bu içi boş bir söz değil. Attığımız her adımda bu güvenin tezahürlerini görüyoruz.

- Kampanyanın 3. gününde yaklaşık 304 bin kişi ve kuruluşumuz 1 milyar 61 milyon liralık yardım yaparak kardeşliğimizin gücünü göstermiştir. Kendi tarihlerini bilmeyenler, bugün devletimizin yürüttüğü yardım kampanyasını dahi sabote etmeye çalışarak, milletten ne kadar uzak olduklarını göstermişlerdir.

- Ok Meydanı Eğitim Araştırma Hastanesi'nin adı bundan sonra Prof.Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi olarak değiştirilecektir.

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