Erdoğan: Bu gece itibariyle 30 büyükşehir ve Zonguldak ilimizi araç giriş çıkışına kapatıyoruz

Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları şöyle:
- Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin dahi çok ciddi bir bocalama yaşadığı şu süreçte biz gerçekten sağlam bir duruş sergiliyoruz.
- Hastalığın ilk defa görülmesinin ardından ülke genelinde vaka tespiti ve tedavisini başarılı bir şekilde yürüttük.
- Temel gıda maddelerinin neredeyse tamamında kendi kendimize yeterli olmamızın yanı sıra net ihracatçı olmamız da ülkemize avantaj sağlıyor.
- Tek yapmamız gerek birliğimize, beraberliğimize sıkı sıkıya sahip çıkarak kurallara uymaktır.
- Özellikle milletimizden beklentimiz, her bireyin kendi karantinasını kendi uygulamasıdır.
- Sayıca az da olsa sosyal mesafe, temizlik gibi temel kurallara uymayanları görüyoruz. Gönüllü olarak uygulanması gereken kuralları aşamalı olarak zorunlu hale getirmemiz gerekebiliyor.
- Bu gece itibariyle ülkemizin 30 büyükşehiri ile akciğer rahatsızlıklarının sık görüldüğü Zonguldak ilimizi araç giriş çıkışına kapatıyoruz.
- 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta başlatacağımız araç giriş çıkış yasağını 15 gün süreyle uygulayacağız, gerekirse uzatacağız.
- Daha önce 65 yaş üzerine uyguladığımız sokağa çıkma yasağını 20 yaş altına da uygulayacağız. Ülkemizin tamamında 20 yaş altı, 1 Ocak 2000 ve üzeri doğumlular için de sokağa çıkma yasağı getiriyoruz.
- Amacımız vatandaşlarımızın sadece çalışmak ve temel ihtiyaçları gidermek için dışarıya çıkmasını sağlamaktır.
- Yarından itibaren pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu olarak bulunduğu alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacaktır.
- Sokaklar dahil tüm kamuya açık mekanlarda kalabalık oluşturacak şekilde asla bir arada bulunulamayacak.
- Amacımız vatandaşımıza eziyet etmek değil, hem kendi sağlığını, hem de onlarla temas halindekilerin sağlığını güvence altına almaktır.
- İkazlara uymayarak aksi yönde davranışlar sergilemekte ısrar edenlere gereken idari ve adli cezalar tereddütsüz şekilde uygulanacaktır.
- Milletime güveniyorum, bu içi boş bir söz değil. Attığımız her adımda bu güvenin tezahürlerini görüyoruz.
- Kampanyanın 3. gününde yaklaşık 304 bin kişi ve kuruluşumuz 1 milyar 61 milyon liralık yardım yaparak kardeşliğimizin gücünü göstermiştir. Kendi tarihlerini bilmeyenler, bugün devletimizin yürüttüğü yardım kampanyasını dahi sabote etmeye çalışarak, milletten ne kadar uzak olduklarını göstermişlerdir.
- Ok Meydanı Eğitim Araştırma Hastanesi'nin adı bundan sonra Prof.Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi olarak değiştirilecektir.
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