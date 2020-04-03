İstanbul'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 91 kişiye, toplam 107 bin 382 lira para cezası

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirdiği denetimlerde kurallara uymayan bazı kişi ve iş yerlerine işlem yaptı.

Polis ekiplerince, 2-3 Nisan'da kent genelinde gerçekleştirilen denetimlerde Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken 4 iş yeri mühürledi, 2 araç da trafikten men edildi. Ayrıca, tedbirlere uymayan 91 kişiye de Kabahatler Kanunu uyarınca idari para cezası uygulandı.

Denetimlerde kurallara uymayan iş yerlerine ve kişilere toplam ceza kesildi.