İstanbul'a araç giriş çıkışı durduruldu: Kilometrelerce kuyruk oluştu, yoldaki araçlar geri çevriliyor

İçişleri Bakanlığının genelgesine göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul'da araç giriş çıkış yasağı başladı. İstanbul’un giriş ve çıkışlarında görevli ekipler, yoldaki araçları geri çeviriyor.

İstanbul'un sınırları olan Kocaeli istikametindeki Şekerpınar, Trakya tarafındaki Silivri'de 26 uygulama noktasında kolluk kuvvetleri, şehrin giriş ve çıkışlarında kontrollerine başladı.

Ekipler, geceyarısından önce Anadolu Otoyolu'na giriş yapan araçların geçişine bir süre izin verdi.

00.01 itibarıyla ise şehrin giriş noktalarına bariyerler yerleştirilerek yük ve izinli yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapan araçların transit geçişleri için yollar tek şeride düşürüldü.

İçişleri Bakanlığının genelgesinde yer alan istisnai durumlar dışında şehre girmek isteyen araçlar kabul edilmiyor, şehirden çıkmak isteyen sürücüler ise tekrar geri çevriliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bilim kurulunun önerileri doğrultusunda alınan yeni tedbirleri açıklamış ve 30 büyükşehir ile Zonguldak’a gece yarısından itibaren giriş çıkışların 15 gün süreyle yasaklandığını duyurmuştu.