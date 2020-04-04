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02:51 04 Nisan 2020
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    'Koronavirüs Nisan'da bitecek' açıklaması hatırlatılan Trump: Virüsün gideceğini söyledim ama tarih vermedim

    © REUTERS / Tom Brenner
    Koronavirüs salgını
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    ABD Başkanı Donald Trump, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle halka, tıbbi olmayan maskeleri takma tavsiyesi verdiğini ancak bunun zorumlu olmadığını açıkladı.

    Trump, Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında konuştu.

    Son yapılan çalışmada, belirti göstermeyen kişilerin virüsü daha çok yaydığının ortaya çıktığını vurgulayan Trump, "CDC, ABD'lilere internet üzerinden satın aldıkları ya da evde yaptıkları basit kumaş maskeleri takmalarını tavsiye ediyor. Tıbbi ya da cerrahi maskelerin takılmasına gerek yok. Bu karar tavsiye niteliğindedir, zorunlu değil, gönüllülük esasına dayalıdır. Ben takmayı düşünmüyorum." dedi. 

    Trump, bir gazetecinin "Neden maske takmak istemiyorsunuz?" sorusuna, "Sadece kendim takmak istemiyorum. Bu bir tavsiye. CDC bunu tavsiye ediyor. Ben şu an kendimi iyi hissediyorum ve maske takmak istemiyorum." cevabını verdi.

    Sigortası olmayanların masraflarını hükumet karşılayacak

    ABD'de sağlık sigortası olmayanların Kovid-19 tedavileri için de önlerinde engel kalmasını istemediklerini belirten Trump, bu konuda da yeni bir karara vardıklarını duyurdu. 

    Trump, "Önümüzdeki 60 gün boyunca, sigortası olmayan Kovid-19 hastalarını tedavi eden hastanelerin masrafları, federal hükumet tarafından karşılanacak. Bu masraflar, geçen ay Kongreden geçen ekonomik yardım paketindeki fondan temin edilecek." açıklamasını yaptı. 

    Salgına yönelik kendilerinin hazırlıklı olduğunu savunan Trump, "Birçok insan bu salgının ciddiyetini anlamadı. Bense her zaman pandemilerin başa gelecek en kötü şey olduğunu biliyordum." diye konuştu.

    CNN Muhabiri Jim Acosta'nın, şubat ayında kendisinin yaptığı "Nisanda virüs gider" açıklamasını hatırlatması üzerine Trump, "Ben virüsün gideceğini söyledim. Tarih vermedim. Virüs gidiyor da." karşılığını verdi.

    Koruyucu maskelerin ihracatı yasaklanacak 

    "Savunma Üretim Yasası" çerçevesinde, ABD'de üretilen tıbbi ekipmanların ihracatının engellenmesi için karar imzalayacağını söyleyen Trump, "Bu kapsamda, İç Güvenlik Bakanlığı ve ABD Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA), N-95 ve cerrahi maskelerin, eldivenlerin ve sağlık çalışanlarının kişisel koruma maskelerinin ihracatını engellemek için çalışacak." diye konuştu.

    Trump, "Bu malzemelere, yurt içinde kullanmak için bizim ihtiyacımız var. Bunlara biz sahip olmalıyız." ifadelerini kullandı.

    New York başta olmak üzere birçok eyalette ABD ordusuna bağlı Mühendis Birliklerinin ve Ulusal Muhafızların sahra hastanesi inşasında çalıştığını da vurgulayan Trump, "Kovid-19 ile mücadelede silahlı kuvvetlerimizin etkinliğini artırıyoruz. Çünkü kimse bizim kadar bir savaşa hazır değil ve şu an görünmez bir düşman ile savaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu. 

    Trump, ulusal çapta "evde kalın" talimatı verilmesi tartışmalarına ilişkin, "Ben bu kararı eyalet valilerine bırakıyorum. İsteyen talimat versin." dedi. 

    Çin'den satın alınan tıbbi malzemeler Ohio'ya ulaştı

    ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ise yaptığı açıklamada, alınan önlemlere uyulmasının karşılığını California ve Washington gibi eyaletlerde alındığını ve bu eyaletlerdeki vakalarda istikrarın sağlandığını kaydetti. 

    Özel sektörün de katkılarıyla, gerekli tıbbi ekipmanların yurt dışından satın alınmasını sağlayan "Air Bridge" projesine de dikkati çeken Pence, "Air Bridge Projesi kapsamında, Çin'den satın alınan malzemelerle yüklü bir uçak bugün Ohio'ya geldi." bilgisini verdi. 

    Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücünde yer alan Doktor Deborah Birx ise, virüse karşı önlemlere uyulmasının çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Başkent Washington DC'deki Kovid-19 salgınına ilişkin ciddi endişelerim var." ifadelerini kullandı. 

     

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