Hakan: HDP hakkımda suç duyurusunda bulunmuş

Hakan, bugün kaleme aldığı köşe yazısında geçen çarşamba akşamı Tarafsız Bölge’de konuğu olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya söyledikleri gerekçesiyle HDP'nin hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ifade etti.

Kendisine haksızlık yapıldığını belirten Hakan, "Vay be! Sürekli kendilerine haksızlık yapıldığından şikâyet eden bir partinin yöneticileri, başkalarına nasıl da kolayca haksızlık yapabiliyorlar" ifadelerini kullandı.

Hakan ayrıca, suç duyurusunun ardından sosyal medyada kendisine ölüm tehditleri geldiğini söyledi.

Hakan'ın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"Geçen çarşamba akşamı Tarafsız Bölge’de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuğum olmuştu.

Programda konu “İstanbul ve Ankara belediyelerinin düzenledikleri yardım kampanyalarının durdurulması” meselesine gelince...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şöyle bir şey söyledi:

“İstanbul ve Ankara belediyelerinin yaptığı kanuna uygun değil. Buna izin veremeyiz. Buna izin verdiğimiz takdirde HDP’li belediyeler de teröristler için yardım kampanyası düzenleyebilir. Böyle bir yolu açamayız.”

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Ben de bunun üzerine Süleyman Soylu’ya şunu sordum:

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“Sayın Bakan... İstanbul ve Ankara belediyelerinin korona için düzenledikleri yardım kampanyasıyla HDP’li belediyelerin teröristler için yapabileceği bir kampanya aynı kefeye konulabilir mi?”

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HDP, benim işte bu sorum üzerine suç duyurusunda bulunuyor.

Neymiş?

Ben böyle diyerek...

“HDP’li belediyelerin teröristler için yardım kampanyası düzenlediğini” iddia etmiş oluyormuşum.

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Bağlamından kopararak... Konuyu baştan sona çarpıtarak... Söylemediğimi söylediğim yalanını uydurarak...

Baştan sona büyük bir haksızlık yapıyorlar bana.

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Vay be! Sürekli kendilerine haksızlık yapıldığından şikâyet eden bir partinin yöneticileri, başkalarına nasıl da kolayca haksızlık yapabiliyorlar!

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Haksızlık yapsınlar. Dert değil. Fakat yaptıkları bu haksız kampanyanın ve suç duyurusunun şöyle bir etkisi oluyor:

Sosyal medyadan bazı tipler, yoğun biçimde beni ölümle tehdit ediyorlar.

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“Yahu şu karantina koşullarında gelip de seni vuracaklar değil ya” falan diyebilirsiniz. Haklısınız. Ben de böyle düşünüyorum. Ama insanız işte... Yine de “Ya bu herifler karantina marantina dinlemezlerse” diye düşündüğümüz de olmuyor değil.

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Neyse... Neyse... Amaaan neyse... Her şey olacağına varır.."