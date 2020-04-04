İzmir'de Büyükşehir çalışanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Bir süredir yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören Aydoğan Adagümeli, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Adagümeli’nin vefatı İzmir Büyükşehir Belediyesinde büyük üzüntüye neden oldu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Bu küresel salgın nedeniyle bir çalışma arkadaşımızı kaybetmenin acısı ve üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesi, yakınlarına, çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyorum” dedi.

Acı kaybımız



Park ve Bahçeler çalışanımız Aydoğan Adagümeli’yi koronavirüs tedavisi görürken kaybetmenin derin acısı içindeyim. Kendisine Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve çalışma arkadaşlarına baş sağlığı dilerim. — Tunç Soyer (@tuncsoyer) April 3, 2020

​'İzmir'de kontrollü karantinaya geçmek gerekiyor'

Ayrıca, bugün Fox TV'de Çalar Saat programına katılan Soyer, İzmir'de alınan koronavirüs tedbirleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Toplu taşıma araçlarında bugünden itibaren maskesiz seyahat edilmesine izin verilmeyeceğini söyleyen Soyer, sağlık çalışanlarının evlerine gitmeden dinlenebilecekleri yurtlar ve oteller kiraladıklarını açıkladı.

"Biz 40 bin haneye 400 TL'lik nakit yardım yapma kararı aldık. Pazartesi'den itibaren bunu dağıtmaya başlayacağız" ifadelerini kullanan Soyer, "Israrla söylüyoruz. Bir gün daha bir saat daha geç kalamayız. İzmir'de kontrollü karantinaya geçmek gerekiyor" dedi.

Israrla söylüyoruz. Bir gün daha bir saat daha geç kalamayız. İzmir'de kontrollü karantinaya geçmek gerekiyor. Fox TV- Çalar Saat Programı-Canlı — Tunç Soyer (@tuncsoyer) April 4, 2020

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