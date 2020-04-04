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13:52 04 Nisan 2020
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    Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun tedbirleri doğrultusunda Valilik koordinasyonunda Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'dan İstanbul'a gelecek vatandaşların 14 gün süreyle karantina/gözetim altına alınacağı yurtlardan biri olan KYK Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu'nda hazırlıklar tamamlandı.

    Kasapoğlu: Karantina yurtlarında halen 15 bin 756 vatandaşımız misafir ediliyor

    © AA / Şebnem Coşkun
    Koronavirüs salgını
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    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından gelen vatandaşların 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri yurtlarda halen 15 bin 756 kişinin bulunduğunu açıkladı. Bakan Kasapoğlu, 51 ilde 78 yurdun, karantina yurdu olarak hizmet verdiğini bildirdi.

    © AA / Ekber Türkoğlu
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    Dünyada etkili olan yenitip koronavirüs salgınıyla mücadelede devletin bütün kurumlarının, yayılımın durumuna göre elinden gelen tüm önlemleri, hızlı ve koordineli bir şekilde hayata geçirdiğini belirten Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, başta Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu olmak üzere ilgili kurumların tamamıyla gerçekleştirilen toplantılarda, alınacak önlemlerin sürekli güncellendiğini ve hızlı şekilde uygulamaya geçildiğini belirtti.

    Kovid-19 salgınına karşı devletin tüm kurum ve kuruluşlarının büyük bir gayretle çalıştığını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, “Bu kritik süreci toplum olarak en müspet şekilde atlatacağımıza inanıyorum. Yurtlarımızdaki çalışma arkadaşlarıma bu süreçteki gayretleri, fedakarlıkları nedeniyle teşekkür ediyorum. Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlama noktasında hummalı bir çalışma yürütüyoruz” dedi.

    Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı yurtların, bütün milletimiz için hakiki bir yuva olacak şekilde hizmet verdiğini belirterek, “Bu süreç tamamlandığında, misafirlerimizi sıhhat ve afiyetle uğurlayabilmeyi diliyorum. Milletimizin ve bütün insanlığın bu zorlu süreci en iyi şekilde atlatmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

    51 ilde Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı 78 yurt tahsis edildi

    Kasapoğlu, şu ana kadar yurt dışından gelen 20 binin üzerinde vatandaşımızı bakanlık yurtlarında misafir ettiklerini vurguladı. 51 ilde toplam 78 bakanlık yurdunda karantina sürecinin devam ettiğine işaret eden Bakan Kasapoğlu, karantina sürecini tamamlayarak evlerine dönenlerin ardından halen 15 bin 756 vatandaşımızın, bu yurtlarda misafir edildiğini açıkladı.

    Kasapoğlu, söz konusu yurtlarda toplam oda sayısının 26 bin 586, toplam kapasite sayısının ise 93 bin 145 olduğunu kaydederken, “Yurtlarımızda gözlem altında tutulan vatandaşlarımızın her birinin karantina kuralları gereği ayrı odalara kaldıklarını özellikle belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.

    'Sağlık çalışanlarımız İçin 43 İlimizde 66 Yurdumuzu Hazır Hale Getirdik'

    Koronavirüsle mücadelede büyük bir özveriyle çalışmalarını yürüten sağlık çalışanları için 43 ilde toplam 66 yurdu hazır hale getirdiklerini açıklayan Kasapoğlu, bakanlığa bağlı yurtlarda şu ana kadar toplam 2 bin 369 sağlık çalışanına hizmet verdiklerini kaydetti.

    Kasapoğlu, "Sağlık çalışanlarımızın rahat olmaları ve kendilerini iyi hissetmeleri adına bütün imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Toplam 14 bin 381 odalı ve 51 bin 205 kapasiteli 66 yurdumuzu sağlık çalışanlarımızın hizmetine hazır hale getirdik. Tek amacımız, değerli çalışanlarımızın konforu ve rahatlığı” açıklamasında bulundu.

    Etiketler:
    Karantina, Koronavirüs, yurt, KYK, Mehmet Muharrem Kasapoğlu
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