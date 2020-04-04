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    Koronavirüs testi - pozitif

    Özel sağlık sigortalarından koronavirüsü kapsama alma kararı

    © REUTERS / Denis Balibouse
    Koronavirüs salgını
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    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (2039)
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    Türkiye'de faaliyet gösteren 11 özel sağlık sigortası, poliçe sözleşmesinde kapsam dışı olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalanan sigortalıların tedavi görebilmesine imkan sağlama kararı aldı.

    © AA / Erçin Top
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    İlk olarak Çin'de ortaya çıktıktan sonra dünyanın genelini etkisi altına alan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından da pandemi olarak ilan edilen Kovid-19 salgınına karşı Türkiye'de hizmet veren bazı özel sağlık sigorta şirketleri sigortalılar için yeni bir çalışma başlattı.

    Bu kapsamda 11 sigorta şirketi, sigorta poliçeleri gereği kapsam dışında olan Kovid-19'a yakalananların hastalığın poliçe başlangıç tarihinden sonra tespit edilmiş olması şartı ile sigorta kapsamında tedavi görebilmesine imkan sağladığını duyurdu.

    Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Sigorta Komisyonu Başkanı Osman Tüken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özel sağlık sigortası bulunan kişilerin Kovid-19 tedavilerinin sigorta kapsamında bulunmadığını aktardı.

    Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi olarak ilan edilen Kovid-19 hastalığına yakalananların tedavi işlemlerinin devlet tarafından karşılandığını anlatan Tüken, salgının çıkmasının ardından ilk etapta tedavi işlemleri için sadece belirlenen kamu hastanelerinin kullanılabileceğinin açıklandığını ancak daha sonra çıkartılan yönetmelikle yeterliliği bulunan özel hastanelerinin de pandemi hastanesi ilan edildiğini anımsattı.

    Tüken, bu sayede yeterliliği bulunan özel hastanelerin de artık Kovid-19 tedavisini yapabilir hale geldiğini dile getirerek, koronavirüse yakalanan hastaların özel sağlık sigorta poliçelerinden yararlanma imkanının da tartışma konusu olduğunu ifade etti.

    Özel sağlık sigortaları poliçe şartlarının gereği salgın hastalıkları karşılamadığını ifade eden Tüken, şunları kaydetti:

    "Yani koronavirüs teşhisi konulan bir hastanın tedavi giderleri poliçe şartları gereği teminat dışında kalmaktadır. Fakat koronavirüs salgın hastalığının teminat dışında olmasına rağmen, Türkiye'de faaliyet gösteren Acıbadem Sigorta, Ak Sigorta, Allianz Sigorta, Anadolu Sigorta, Axa Sigorta, Doğa Sigorta, Güneş Sigorta, HDI Sigorta, Mapfre Sigorta, Sompo Sigorta ve Türk Nippon Sigorta, hastalığın poliçe başlangıç tarihinden sonra tespit edilmiş olması şartı ile Kovit-19'a yakalanan sigortalıları için güvence sağlayacaklarını, emsal teşkil etmemek kaydıyla açıkladılar."

    Sigorta şirketlerinin, bu güvenceyi teminat dışında olmasına rağmen, jest ödemesi olarak sağladıklarına vurgu yapan Tüken, "Bu adımı atan sigorta şirketlerini topyekün dayanışmaya örnek olacak bu davranışlarından dolayı tebrik ediyoruz. Diğer sigorta şirketlerini de bu konuda adım atmaya davet ediyoruz. Adı geçen sigorta şirketlerinin bu açıklamalarının ardından bahsettiğimiz sigorta şirketlerinden sağlık sigortası olan vatandaşlar pandemi hastanesi olan özel sağlık kuruluşlarında özel sağlık sigortalarını kullanabilir hale gelmiş oldu" diye konuştu.

    'Bu, sigorta şirketlerinin bir jest ödemesidir'

    © AA /
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    İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği (İSAD) Onursal Başkanı Turusan Bağcı da Kovid-19'un pandemi ilan edilmesiyle yasa gereği sağlık sigortalarında bu hastalıkla ilgili tedavilerin kapsam dışı kaldığını anlatarak, bu durumun bütün dünyada da geçerli olduğunu söyledi.

    Sigorta acenteleri ve dernek olarak çok baskı yaptıklarını dile getiren Bağcı, "Kapsama girip girmediğini öğrenmek için sigortalılar da çok yoğun olarak bizi arıyorlardı. Bu konuda çok yoğun bir çalışma içine girdik. Böyle talepler gelince beklenti de olunca bunları sigorta şirketlerine ilettik. Onlar da bu konuda duyarsız kalmadılar. Bir iki tane büyük şirketin açıklamasının ardından hepsi sırayla açıklamaya başladılar" değerlendirmesinde bulundu.

    Bağcı, şu ana kadar 11 sigorta şirketinin hastalığı kapsama aldıklarını açıkladıklarını belirterek, bunun da bir jest ödemesi olduğunu, sigorta şirketlerinin kendi kasasından ödeme yapacaklarını ifade etti.

    Burada sağlık sigortasından satın alınan paket limitleri dahilinde faydalanılabildiğini anlatan Bağcı, şunları kaydetti:

    "Örneğin, özel bir hastaneye gittiniz bir doktora başvurdunuz, doktor muayene ücretini sigorta şirketi karşılıyor ve o sırada bir test yapıldı ise bunu devlet karşılıyor. Devletin karşılamadığı aşan kısımları özel sigortalar karşılıyor. Ondan sonra Kovid-19 teşhisi konulduysa bu özel hastanede yatmanız gerekiyorsa yoğun bakım veya bir karantina sürecindeki tedavi masrafları ve ilaçlar sigorta şirketi tarafından karşılanıyor."

    'Özel hastanelere 'Fiyat anlaşmasında indirime gidin' çağrısı'

    Turusan Bağcı, hayat sigortaları ile ilgili de çok soru geldiğini anlatarak, Kovid-19 nedeniyle oluşan bir ölüm durumunda da mirasçıların hayat sigorta şirketlerinden tazminat alabileceğini söyledi.

    Sigorta şirketlerinin bu konuda elini taşın altına soktuğunu vurgulayan Bağcı, şu ifadeleri kullandı:

    "Burada tek bir ricamız var. Sigorta şirketleri bunu ödüyoruz diye açıklama yapınca özel hastaneler de çok yüksek fiyatlar uyguluyordu. Sigorta acenteleri olarak özel hastanelerden de bir talebimiz var, onlar da elini taşın altına koyup sigorta şirketleriyle yapmış oldukları fiyat anlaşmalarını güncelleyip onların da indirim yapmaları yönünde beklentimiz var. Çünkü böyle devam ederse ve zarar da çok büyürse jest ödemesi yapan şirketler bundan vazgeçebilirler. Bundan da hem devlet hem hastane hem vatandaşımız hem de sigorta şirketleri kaybeder."

    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (2039)
    Etiketler:
    Tedavi, Hastane, Sigorta, Koronavirüs
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